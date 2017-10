Ihmeellistä meuhkaamista yhden merkityksettömän ottelun tuloksesta. Kauden suuri kuva on se, että OPS varmisti paikkansa Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla sekä vakiinnutti asemansa Oulun jalkapallon ykkösseurana. Toki lauantain ottelun tulos oli ruma, mutta pitkällä tähtäimellä siitä saattoi olla OPS:lle suuri hyöty. Joskus häviö on arvokkaampi kuin voitto. Suomalaisessa jalkapallossa resurssit ovat rajalliset. Rautaa on taottava silloin, kun se on kuuma. Elämä on mahdollisuuksien taidetta.