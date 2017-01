OPS sai kaksi kotiotteluderbyä

Palloliitto julkaisi perjantaina jalkapallon Ykkösen tulevan kauden otteluohjelman. Oululaisittain mielenkiinto kohdistuu kolmeen AC Oulun ja Oulun Palloseuran väliseen Oulun derbyyn.

Ensimmäinen derby on ohjelmassa 17. toukokuuta, jolloin OPS on kotijoukkue. AC Oulun kotiottelun vuoro on 19. heinäkuuta, ja kauden viimeinen, OPS:n isännöimä derby pelataan 7. syyskuuta.

AC Oulu avaa kautensa kotikentällä 29. huhtikuuta Gnistania vastaan. OPS:n ensimmäinen ottelu on puolestaan 6. toukokuuta Kauniaisissa GrIFK:ta vastaan. Ensimmäisen kotiottelunsa joukkue pelaa 13. toukokuuta myös Gnistania vastaan.

AC Oulun seurajohtaja Juho Meriläinen korosti, ettei kolminkertaisessa sarjassa otteluohjelma ole koskaan reilu.

– Kohtaamme TPS:n, Hongan ja Jaron kahdesti vieraissa.

– Lisäksi OPS:lle meni kaksi derbykotiottelua. Toki siinäkin on puolensa, koska matkustamista tulee vähemmän. Meillä on lisäksi tietyllä tapaa kotietu niissä otteluissa, Meriläinen sanoi.

OPS:n manageri Miika Juntunen puolestaan otti otteluohjelman vastaan tyytyväisenä.

– Sarja-avaus siirtyi, koska Jaro halusi sitä. Saamme AC Oulun, TPS:n ja Hongan kahdesti kotikentälle, se miellyttää, Juntunen sanoi.

Ensimmäisen kerran AC Oulu ja OPS kohtaavat vuonna 2017 jo ensi viikon lauantaina Suomen cupissa. Ottelu alkaa kello 15 Heinäpäässä.

Kokonaisuudessaan Ykkösen otteluohjelma löytyy täältä.