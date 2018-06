KOK on uhannut sulkea nyrkkeilyn olympialaisista korruptio-ongelmien vuoksi.

Suomalaisessa huippu-urheilussa on todella harvinaista herkkua, että olympialajin arvokilpailuista palaa kotiin kaksi mestaria. Eilen tällaista tilannetta saatiin todistaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun nyrkkeilyn tuoreet Euroopan mestarit Mira Potkonen ja Elina Gustafsson saapuivat Suomeen. Tunnelma oli riemukas – onnittelijoita, halaajia ja kukittajia riitti.

Siinä Suomella on kaksi mitalitoivoa vuoden 2020 kesäolympialaisiin.

Asiassa on kuitenkin yksi mutta, johon Potkonen ja Gustafsson eivät voi itse vaikuttaa: nyrkkeilyn asema olympialajina ei ole itsestään selvää.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on uhannut sulkea nyrkkeilyn viiden renkaan kisoista. Syynä on lajin kattojärjestön AIBAn korruptio-ongelmat.

KOK tutkii edelleen Rio de Janeiron olympialaisten sopupeliepäilyjä. AIBAn väliaikainen puheenjohtaja, uzbekistanilainen Gafur Rakhimov puolestaan on yhdistetty huumekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

AIBA toimitti aiemmin KOK:lle selvityksen, joka koski järjestön hallintoa, taloutta, tuomaritoimintaa ja doping-asioita. Raportti ei tyydyttänyt KOK:ta, vaan se vaati AIBAlta lisäselvityksiä.

Onko nyrkkeilyn asema olympialajina uhattu, Suomen Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Tomi Korpinen?

– Fakta on se, että AIBAlla on seuraava kokous heinäkuussa, sen jälkeen saamme asiasta lisätietoa.

– Oma näkemykseni on, että nyrkkeilyn olympiastatus ei ole uhattuna. Nyrkkeily on perinteinen olympialaji, urheilijoita on maailmassa noin 15 miljoonaa ja maita lajin kattojärjestössä 203. Sieltä tulee niin kova paine AIBAn johtoportaaseen, että asiat korjataan ja asema olympialajina varmasti säilyy.

Buenos Airesissa Argentiinassa järjestetään tänä kesänä nuorten olympialaiset. Siellä nyrkkeily kuuluu kisaohjelmaan.

– Se on hyvä signaali, sillä aiemmin liikkui huhuja, että nyrkkeily suljettaisiin nuorten olympialaisista.

Korpinen pitää hyvänä asiana, että KOK on tarttunut AIBAn epäselvyyksiin.

– Kyllähän lajin kansainväliseen toimintaan liittyy piirteitä, mitkä eivät näytä ulospäin hyvältä. On oikein, että asioita tutkitaan.

– Suomalaisten toimintaan niillä ei ole kuitenkaan ollut mitään vaikutusta. Itse noudatamme kaikkia sääntöjä pilkulleen, emmekä ole kokeneet vääryyksiä tuomaritoiminnassa tai missään muuallakaan, Korpinen vakuuttaa.