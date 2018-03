Olympiavoiteilla Tervahiihdon kuninkuusmatkalle – yli-iiläinen mies hiihtää ensimmäistä kertaa Utajärveltä lähtevän reitin

Yli-iiläinen Mikko Harju hiihtää ensimmäistä kertaa elämässään Tervahiihdon 86 kilometrin matkan perinteisellä tyylillä. Suksiinsa Harju saa olympiatason voitelukosketuksen.

Tervahiihdon perinteisellä hiihtotavalla sivakoitavalle 86 kilometrin kuninkuusmatkalle ei amatöörivoitelun siivittämänä kannata lähteä.

Yli-iiläiselle Mikko Harjulle eivät edes normaalin ammattilaisen voitelut kelpaa: sukset saavat olympiatason käsittelyn.

– Suomen maajoukkueen huoltoryhmässä vastikään päättyneissä olympialaisissa työskennellyt Veli-Matti Niskanen lupasi voidella sukseni. Suksiin hiihtoni ei ainakaan kaadu, 50-vuotiaiden miesten kuntosarjaan osallistuva Harju nauraa.

Koko ikänsä aktiivisesti hiihtoladuilla pyörinyt Harju on osallistunut Tervahiihtoon kymmenen kertaa, ensimmäisen kerran 2000-luvun alkupuolella.

Edellisestä hiihdosta on aikaa jo kymmenisen vuotta. Pitkästä tauosta huolimatta Harju uskaltaa vankan kokemuksensa turvin kokeilla 86 kilometrin taivalta.

– Hiihdän nyt ensimmäistä kertaa Utajärveltä lähtevän reitin. 86 kilometriä perinteisellä tyylillä on ainut oikea tapa hiihtää Tervahiihto.



Satoja hiihtokilometrejä alla

Kuluneena talvena yli-iiläisen hiihtäjän mittariin on kertynyt noin 650 hiihtokilometriä, joten kylmiltään ladulle ei tarvitse lähteä. Harjun mukaan tuhannen kilometrin rajapyykki paukahtaa rikki lumien sulamiseen mennessä.

Hiihtolenkit ovat pyörineet 15–25 kilometrin välimaastossa. Mukaan mahtuu myös yksi 42 kilometrin taival, mutta matkat ovat silti olleet huomattavasti Tervahiihtoa lyhyempiä.

Meno suksien päällä on tuntunut viime aikoina hyvältä ja helpolta, mutta asiaankuuluva jännitys jyskyttää takaraivossa.

– Tämmöisellä kuntohiihtäjällä kyse on siitä, että kuinka pitkälle pääsee ennen tuskien alkamista. Maaliin reitiltä ei kovin tuoreena tulla, jossain vaiheessa voimat loppuvat vääjäämättä.

Tänä talvena poikkeuksellisen paljon perinteisellä tyylillä hiihtänyt Harju uskoo selviävänsä lähes 90 kilometrin mittaisesta reitistä. Mies tietää mistä puhuu, sillä hän on selvittänyt aikaisemmatkin Tervahiihto-urakkansa kunnialla päätepisteeseen asti.

Harjun suunnitelmana on hiihtää omaa tahtia maltillisella vauhdilla. Porukassa hiihtäminenkään ei ole poissuljettu vaihtoehto.

– Jos joku porukka hiihtää omaa vauhtiani, niin sitten liityn siihen. Suurin virhe on lyöttäytyä hiihtäjän mukaan, joka hiihtää vähän liian lujaa. Silloin tulee noutaja melko helposti. Ja jos minun vauhtini passaa jollekin, niin perässäni saa tulla, hän vinkkaa.



Juomapullo ja geelejä mukaan

Huonoksi valmistautujaksi tunnustautuva Harju ei ole noteerannut asiantuntijoiden vinkkejä hiihtourakkaa silmällä pitäen.

Kisaviikolla tankattu energia ja lepo auttavat miehen maaliviivan yli. Juomapullon lisäksi ladulle tarttuu mukaan energiageelejä.

– Pääasiassa luotan huoltopisteisiin, koska en kehtaa reppu selässä hiihdellä. Homma ei mene sillä tavalla retkeilyksi, että lähtisin nuotioita tekemään. Makkaraa en ota mukaani.

Kotijoukot ovat ihmetelleet Harjun halua kiusata itseään pitkillä hiihtomatkoilla.

Osallistuminen lauantain kuninkuusmatkalle ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä ole jäämässä viimeiseksi kerraksi.

– Voisinhan minä ensi vuonnakin osallistua, yleensä kivut ehtivät unohtua vuoden aikana.

Lumitilanne paras neljään vuoteen

Lauantaina hiihdettävään Tervahiihtoon on odotettavissa noin 1500 hiihdon ystävää.

Osallistujien määrä on noussut tasaista tahtia vuoden 2014 aallonpohjan jälkeen, jolloin mukana oli ainoastaan 580 hiihtäjää.

– Jos määrä on lopulta se 1500, siihen saa olla kohtalaisen tyytyväinen. Pääasia, että kehityskäyrä osoittaa ylöspäin, Tervahiihdon kilpailunjohtaja Jani Oravamäki sanoo.

Tervahiihdon lumitilanne on ylivoimaisesti paras neljään vuoteen: lunta on tarpeeksi ja se on puhdasta.

Oravamäen mukaan kuluneena talvena teiden hiekoitusta on tehty melko vähän, minkä ansiosta lumen sekaan ei pääse suuria määriä kiviä haittaamaan hiihtäjien menoa.

Viikolla paukkuneiden pakkasten ennustetaan lauhtuvan viikonlopuksi. Lauantaiaamuna pakkasta on noin 13 astetta, iltapäiväksi mittarin on ennustettu näyttävän noin seitsemää pakkasastetta.

– Uskon, että lauhtuva ilma houkuttelee lisää ihmisiä ladulle. Myös hiihtolajien olympiamenestys saattaa innostaa ihmisiä hiihtämään.

Tervahiihdon maalilinja sijaitsee Raksilan pesäpallostadionin kotipesässä. Hiihtäjät ottaa vastaan todellinen kuuluttajalegenda.

– Anssi Kukkonen on meidän pääkuuluttajamme. Hän on aina sanonut kulkevansa kuuluttamassa niin kauan kuin vain pystyy.