Olympialaisia näkyy kahdella kanavalla – Leijona-pelit näkyvät katvealueilla internetin kautta

Suomalainen penkkiurheilija joutuu kanavapujottelemaan, jos aikoo nähdä kaikki lajit.

Jääkiekon näkeminen HD-tasoisena edellyttää kanavien virittämistä uudelleen.

Etelä-Korean Pyeongchangissa 9.-25. helmikuuta käytävät talviolympiakisat ovat suomalaiselle penkkiurheilijalle uusi tilanne: Yleisradion kanavien lisäksi pitää surffailla muillakin kanavilla, jos haluaa nähdä jääkiekkoa.

Kisojen täydet oikeudet omistaa Discovery Networks, jonka vapaa kanava Suomessa on TV5 ja maksulliset kanavat Eurosport 1, Eurosport 2 ja Eurosport Player -suoratoistopalvelu.

Nämä kanavat välittävät jääkiekon yksinoikeudella.

Miten suuri satsaus olympiakisat ovat Discovery Networks Suomelle, urheilupäällikkö Antti Haajanen?

– Discoveryllä on koko Euroopan televisiointioikeudet, joten satsaus on valtava. Sopimus kattaa neljät kisat eli puhutaan miljardeista euroista. Ja onhan tämä meille Suomessakin isoin yksittäinen tuotanto, joka on koskaan tehty.

Kisaorganisaatiostanne pistää silmään monta tuttua nimeä kuten entiset yleläiset Hannu-Pekka Hänninen, Kaj Kunnas, Laura Ruohola sekä asiantuntijoina muiden muassa hiihdossa Toni Roponen ja naisten jääkiekossa Saija Tarkki sekä jääkiekossa Teemu Selänne, Kimmo Timonen ja Alpo Suhonen. Kiekkofanien tunnelmia välittää Jethro Rostedt, ja ottelujen selostajina ovat Oskari Saari ja JP Jalo.

– On ollut hauska huomata, että olympialaisilla on vetovoimaa. Rekrytointi ei ollut lainkaan hankalaa: olemme saaneet pätevät voimat joka lajiin. Tekijöiden keskuudessa on hyvä fiilis.

Miten paljon kisalähetyksiä eri kanaviltanne tulee?

– Eurosportin kanavat tarjoavat olympiaa käytännössä ympäri vuorokauden, vaikka eihän kisoissa tietenkään vuorokauden ympäri urheilla. Eurosport Player -suoratoistopalvelu on ainoa paikka, josta joka ikinen kisaminuutti ja -signaali näkyy: sieltä voi valita vaikka curlingin alkuottelut tai mitä tahansa. Eli näytämme yhtiönä kaiken, mitä näytettävissä on.

– TV5:n puolella näytetään 8-9 jääkiekko-ottelua ja illan prime time -lähetykset, mäkihyppyä ja ampumahiihtoa, joten tuntimäärä silläkin puolella on mittava.

Mitä Ylellä on oikeus näyttää kisoista?

– Yleisradiolla on oikeus näyttää muita lajeja kuin miesten jääkiekkoa omilla kanavillaan. Lisäksi Yle ei saa näyttää olympia-aiheista ohjelmaa klo 19-21 eli prime time -aikaan, jolloin on varattu meille yksinoikeus ajaa ulos päivän parhaat -koosteet ja jääkiekkostudio-ohjelmat. Uutislähetykset ovat erikseen: niissä voi näyttää kuvavälähdyksiä.

Miten näet tilanteen, että olympiakatsojista kilpaillaan ensimmäistä kertaa Ylen ja Discoveryn kanavilla?

– Katsojan kannalta tilanne on parempi kuin koskaan. Ison osan tapahtumista välittää nyt kaksi yhtiötä, joten valinnanvaraa on: olympialaisia on katsottavana enemmän kuin koskaan. Ihan omista lähtökohdistamme olemme alilisensioineet oikeuksia eteenpäin. Emme siinä mielessä koe kilpailevamme.

Suuret odotuksenne keskittyvät jääkiekkoon?

– Miesten jääkiekko on ainoa laji, johon meillä on kaikki yksinoikeudet. Siihen on satsattu, vaikka toki muutkin lajit näytetään osin TV5:llä ja vähintään Eurosportin puolella. Mutta koska Yleisradiokin muita lajeja näyttää, olemme realisteja siinä, että jääkiekko on ykköslajimme.

– Unelma tietysti on, että Suomi pelaa mitaliotteluissa.

Mitä muuta odotat kisoilta kuin Suomen jääkiekkomenestystä?

– Odotan, että pystymme tuomaan suomalaiseen urheilutelevisiointiin jotain uutta meidän tekemistavallamme lähtien vaikka grafiikkailmeestä. Tiimissä on Euroopan tasolla paljon huippuammattilaisia.

Viitoskanavan saa netin kautta katvealueille

TV5 kuuluu antenniverkossa kanavanippuun E, jonka näkyvyysalue kattaa Digita Oy:n mukaan noin 98 prosenttia väestöstä. Peittoalueeseen eivät kuulu muun muassa Kuusamon pohjoisosat, Posio, osa Ranuaa sekä pohjoisimmasta Suomesta Utsjoki, Inari sekä osia Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnista. Toki katveita voi olla pohjoisessa muuallakin.



Jos TV5 ei näy antenniverkon kautta, sen voi saada näkymään OTT-sisältönä eli vapaasti internetissä jaettavana sisältönä. Tapa vaihtelee yhtiökohtaisesti.

Telia tarjoaa Telia TV-sovellusta kaikkien operaattorien asiakkaille älytelevisioon, tablettiin tai älypuhelimeen. Sovelluksen kautta pääsee seuraamaan TV5:n lähetyksiä, jos tilaa kanavapaketin. Ensimmäinen kuukausi on ilmainen.

DNA:n palvelu on samankaltainen, mutta TV5 ei näy suorana. Tallennus on mahdollista.

Niin ikään maksullisen Elisa Viihde-paketin antenniasiakkaat saavat TV5:n digiboksin tallennusominaisuuksien kautta.

Telia ja DNA edellyttävät toimivaa internet-yhteyttä.