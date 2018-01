OLS:n D-poikien salibandyjoukkueet mitalisateessa - saaliina kultaa ja hopeaa

OLS:n vuonna 2004 syntyneiden poikien D1-joukkue voitti ikäluokkansa mestaruuden viikonloppuna Eerikkilässä pelatussa FBA Maajoukkuetie Winter Cup -turnauksessa. Seuran menestystä säesti sarjassaan toiseksi sijoittunut 2005 syntyneiden poikien D2-joukkue.

Turnauksessa oli mukana molempien ikäluokkien Suomen 16 parasta juniorijoukkuetta. Lisäksi mukana oli neljä Maajoukkuetietoiminnan ulkopuolisten seurojen pelaajista kasattua United-joukkuetta.

Molemmat joukkueet selvittivät alkulohkonsa puhtaalla pelillä. D1-pojat kaatoivat välierässä Tampereen Classicin lukemin 7-6 ja finaalissa United 1 -joukkue sai kokea OLS:n paremmuuden maalein 4-3.

D2-joukkue eteni finaaliin kukistamalla välierässä Porin Karhut 5-4, mutta finaalissa EräViikingit Pohjoinen oli parempi luvuin 7-3.

Salibandyliiton Maajoukkuetietoiminta on suunnattu kilpaurheilussa tavoitteellisesti kilpaileville D-, C- ja B-juniori-ikäisille pelaajille ja seuroille. OLS:n poikajuniorit ovat mukana kaikissa ikäluokissa, tyttöpuolella mukana on yksittäisiä pelaajia.