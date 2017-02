OLS:lla ensi kaudella uusi valmentaja – Herrala siirtyy sivuun

Miesten salibandyliigassa pelaavan OLS:n päävalmentaja vaihtuu kuluvan kauden jälkeen. Vuonna 2014 OLS:n päävalmentajaksi tullut Jami Herrala siirtyy sivuun, ja OLS nimittää Herralan työn jatkajan lähiviikkojen aikana.

Herralan jatkosuunnitelmat ovat miehen itsensä mukaan vielä auki.

– Lajin parissa jatkan, mutta se on mietinnän alla, että missä. Tärkein syy teiden eroamiseen on, että ensi kaudeksi saadaan jotain uutta niin itselle kuin pelaajille. Tarvitsemme uusia haasteita, Herrala muotoilee OLS:n tiedotteessa.

– Nyt keskittyminen on sataprosenttisesti tässä kaudessa.

OLS taistelee parhaillaan paikasta pudotuspeleihin. Viime viikonlopun kotiotteluista raavitut kolme pistettä nostivat joukkueen pudotuspeliviivan paremmalle puolelle.

Herrala on tehnyt OLS:ssa ansiokasta työtä. Kahtena viime keväänä OLS on selvittänyt Herralan johdolla tiensä miesten liigan puolivälieriin. OLS-uran kirkkain kruunu on vuonna 2014 tullut A-juniorien Suomen mestaruus. Herrala toimi kultajoukkueen päävalmentajana.