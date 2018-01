Olli Koivunen ohjasti kypärätempun Vermossa

Nuoren polven huippuohjastaja Olli Koivunen oli iskussa keskiviikkoiltana Vermossa, kun ajomies vei puolet Toto65-kohteista nimiinsä.

Koivusen menestyskulku alkoi Harri-isän valmentaman Shadow Of Brisbanen rattailla. Turkulainen keskittyi jo loppumatkasta ajamaan kakkossijasta, kun vastustaja oli karkuteillä, mutta hevonen päätti vielä toisin.

- Upea suoritus hevoselta! Tätä parempaa kilpahevosta on vaikea löytää, se tekee joka kerta parhaansa. Tällaisen hevosen kanssa on mukava tehdä töitä, Koivunen ylisti voitokasta ravuria.

Koivuselle toisen voiton toi suuryllättäjä Sointu-Esteri, joka oli kerännyt vain 0,32 prosentin pelikannatuksen. Koivusen kypärätemppu täydentyi Ari-Pekka Pakkasen valmentaman Mistellen rattailla lyhyellä matkalla.

- Mistellen juoksu meni, kuten suunnittelin. Sen voitto meni tiukalle, mutta hevonen teki oikein superhienon suorituksen. Aina voittaminen on tosi mukavaa, etenkin täällä kirkolla, Koivunen myönsi.

Täysosumalla liki 90 000 euroa

Jarmo Saarelan ohjastama One For You uusi viimekertaisen voittonsa Toto65-pelin avauskohteessa. Riskimenijä pääsi etenemään takarivistä keulaan suosikki Ghiottin laukattua ja hallitsi siitä helposti perille.

- Tarkoitus oli edetä johtavan rinnalle, mutta päästiinkin keulaan asti. Loppu oli helppoa, hevonen nosteli vain korviaan. Sillä on hyvä moottori ja se jaksaa mennä, Saarela kehui ajokkiaan.

Kuopiolaisen Heikki Korhosen omistama One For You palkittiin 2 000 eurolla.

Kierroksen muut voittajat olivat Harri Koivusen ajokki Speak Of The Devil ja Samuli Innasen ohjastama Intuto.

Toto65-rivistä äityi pitkälti Sointu-Esterin yllätyksen myötä niin haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Voittoisan rivin rastinut lunasti 89 859,20 euroa. Viidellä oikein sai 117,30 e.