Olli Koivunen ajoi Boadicean voittoon Elitloppet-perjantaina

Elitloppet-viikonvaihde alkoi perjantain lounasraveilla. Suomalaiskatsomo sai heti iloita voitosta, kun Olli Koivunen karautti Boadicean ykköseksi. Isä Harri Koivunen on tamman valmentaja. Täysosuma oli 4-vuotiaan Boadicean kuudes peräkkäinen.

Koivunen ohjasti Boadicean hallitusti johtopaikalle. Bointa Stablen riemuksi Boadicea hallitsi tapahtumia loppuun saakka ja vei 40 000 kruunun ykkösen ajalla 14,0a/2140 metriä.

- Aivan mahtava fiilis. Boadicea oli ensimmäistä kertaa Solvallassa ja voitti heti. Örjan Kihlströmin hevonen tuli lähelle, mutta vain lähelle, nuori ohjastajakomeetta Koivunen, 22 iloitsi.

Ari-Pekka Pakkasen valmentama Staro Miami lähti 3-vuotislähdössä tavoittelemaan viidettä voittoaan. Mika Forss ajoi tamman kovassa avauksessa johtopaikalle. Lopulta Staro Miami juoksi kolmantena sisäradan jonossa ja oli maalissa viides. Kenneth Haugstadin ajama Aleppo Pine kiri ykköseksi.

Koivusen ajama ja Pakkasen valmentama Ypäjä Louvre kuului stayerlähdön suosikkeihin. Suomalaisvaljakko johti pitkään, mutta väsyi lopussa palkintosijojen ulkopuolelle. Åsa Möttösen kasvattama Caesar’s Dream kiri Nicklas Westerholmin ajamana ykköseksi.

Elitloppet-viikonloppu jatkuu lauantaina. Markku Niemisen valmentama ikinuori Bret Boko nähdään Sweden Cupissa. Olli Koivunen ohjastaa kahdessa lähdössä. Shadow Of Brisbane on Pronssifinaalissa ja Master Crowe Hopeafinaalissa. Sunnuntaina on vuorossa Elitloppet, jossa ranskalainen Bold Eagle on suosikki. Polara ja Pikkukahveli nähdään kylmäveristen Elitkampenissa.