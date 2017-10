Oilers-valmentaja Puljujärvestä: "Hän tarvitsee enemmän aikaa"

NHL-jääkiekkoliigan Edmonton Oilers kertoi sunnuntaina, että nuori suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi siirretään AHL-farmiliigan Bakersfield Condorsin riveihin. Siitäkin huolimatta, että Puljujärvi, 19, teki viidessä kautta edeltävässä Oilersin harjoituspelissä tehot 2+1.

Maanantaina Oilersin päävalmentaja Todd McLellan muistutti, että nuorella miehellä on vielä töitä edessään.

- Hän tarvitsee enemmän aikaa. Halusimme hänet Bakersfieldiin aloittamaan kauden, ja tekemään töitä kehittymisensä eteen, McLellan kommentoi seuran Twitter-tilillä.

"He needs more time. We wanted to get him into Bakersfield to start the season & get him working on his game." McLellan on @Jpuljujarvi