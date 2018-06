Ohjelmistorobotti käsittelee tamperelaisten hakemukset aamu- ja iltapäivätoimintaan - Yhden viikonlopun aikana robotti käy läpi yli 500 hakemusta

Tampereella ohjelmistorobotti on antanut koulusihteereille vetoapua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemusten käsittelyyn, Smart Tampere -kehitysohjelmasta kerrotaan.

Robotti on koodattu tarkistamaan hakemuksista, onko koululaisen mahdollista saada paikka aamu- tai iltapäivätoiminnassa tai molemmissa. Myönteiset päätökset robotti lähettää vanhemmille itse. Muissa tapauksissa robotti lähettää hakemuksen koulusihteerien käsiteltäväksi

Paljon käsin tehtävää työtä säästyy, sillä robotilla ei ole työaikaa, ja se käsittelee hakemuksia noin kolmanneksen tai puolet nopeammin kuin ihminen.

- Jos verkkoyhteydet ovat pelanneet, robotti on käsitellyt viitisensataa hakemusta viime viikonlopun aikana. Yhden hakemuksen käsittelyyn robotilta menee keskimäärin kaksi ja puoli minuuttia, kertoo projektipäällikkö Marika Korpinurmi Smart Tampereen digiohjelmasta.

Toukokuun alusta lähtien robotti on käsitellyt yhteensä yli 2 000 hakemusta. Niistä yli 90 prosenttia on ollut myönteisiä.

Robotti on säästänyt ihmisten työaikaa noin 126-166 tuntia, jos ihmiseltä kuluisi yhden hakemuksen käsittelyyn vajaasta neljästä viiteen minuuttia.

- Olemme yllättyneet iloisesti siitä, kuinka hyvin tämä on sujunut. Tämä on koneelle helppo lomake ymmärrettäväksi, koska on helppo määritellä, mitkä kohdat pitää olla täytettynä myönteistä päätöstä varten, kertoo Korpinurmi.

Seuraavana robotisointia aiotaan yrittää astetta haastavammalla saralla koulukuljetushakemusten käsittelyssä. Smart Tampereen pitkän aikavälin tavoitteena on automatisoida kaikki prosessit, joissa se on mahdollista.