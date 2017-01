Nuoret Leijonat vapautuneena karsintoihin, vakuutti uusi päävalmentaja

Nuoret Leijonat aloittavat MM-kisojen putoamiskarsintaottelut maanantaina vapautuneen ilmapiiriin vallitessa. Näin vakuutti Suomen tuore päävalmentaja Jussi Ahokas sunnuntaina.

Suomi voitti viimeisessä alkulohkon ottelussaan, tuloksellisesti panoksettomassa pelissä Sveitsin 2-0. Henkisesti voitto oli Suomelle tärkeä, sillä tappiollisen ottelun jälkeen valmistautuminen putoamiskarsintaan olisi ollut entistäkin piinaavampaa.

Ahokkaan mukaan voitokas Sveitsi-mittelö helpotti kovia kokeneen joukkueen tunnelmia entisestään.

- Voitto oli tietysti tosi tärkeä juttu tässä tilanteessa. Myös pelaamisemme kehittyi haluamaamme suuntaan, Ahokas sanoi.

Nuoret Leijonat pyrkii pelaamaan nyt aktiivisemmin kuin potkut kesken turnauksen saaneen ex-päävalmentajan Jukka Rautakorven alaisuudessa. Se tarkoittaa, että Suomi pelaa rohkeammin sekä kiekollisena että kiekottomana.

- Pelaajat sisäistivät muutokset nopeasti. Pelimme oli hyvää Sveitsi-ottelun toisessa ja kolmannessa erässä, Ahokas sanoi.

- Painostamme vastustajaa aiempaa rohkeammin ja käännämme peliä hyökkäyssuuntaan kiekonriistojen jälkeen entistä rivakammin, päävalmentaja jatkoi.

Löytyykö maalijyvä?

Putoamiskarsinnassa Suomi saa vastaansa Latvian. Kaksi otteluvoittoa riittää A-sarjapaikan säilyttämiseen. Häviäjä putoaa A-sarjaan. Ensimmäinen ottelu pelataan maanantaina ja toinen keskiviikkona. Mahdollinen kolmas ottelu on merkitty torstaiksi.

Ahokkaan mukaan joukkueen pelaajilla on nyt kova halu näyttää, että he osaavat pelata hyvää jääkiekkoa.

- Fiilis on hyvä ja joukkueessa on tekemisen meininkiä. Sitä tarvitsemme, koska hommaa on varsinkin nyt tehtävä yhtenäisyyden kautta.

Entä oma tuntemuksesi? Tuntuuko nyt siltä, että joukkue on niin sanotusti näpeissäsi?

- Kyllä. Homma on näpeissä, Ahokas totesi.

Hän korosti, että Suomen pitää keskittyä ennen kaikkea omaan peliinsä, mutta myös vastustajaan perehdytään huolella.

- Latvian pelitapaa puretaan videoilta. Katsotaan erityisesti heidän huippuyksilönsä ja erikoistilannepelaamisensa.

Suomelle päänvaivaa tuottaa ennen Latvia-koitoksia vanha tuttu ongelma eli maalinteko. Maalipaikkoja on luotu, mutta viimeistely on ollut nihkeää. Eikä nyt matkassa ole Patrik Laineen kaltaista maaliruiskua.

- Kyllä meillä nytkin hyviä maalintekijöitä on, mutta kyse on pitkälti henkisistä jutuista. Toki tehokkuutta parantaaksemme täytyy keskittyä ihan perusasioihinkin: Maalin edessä täytyy olla aiempaa terävämpi.

Ahokas ei sunnuntaina paljastanut maalivahtivalintaansa maanantain otteluun. Veini Vehviläinen lienee vahvin ehdokas, sillä hän torjui nollapelin edellisessä ottelussa.