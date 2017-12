Nuoret Leijonat karkasi Slovakialta päätöserässä

Slovakia sinnitteli pitkään Suomen vauhdissa alle 20-vuotiaiden miesten MM-jääkiekossa, mutta lopulta Jussi Ahokkaan valmentama joukkue karkasi.

Nuoriksi Leijoniksi nimetty joukkue nappasi Suomen aikaa varhain sunnuntaina 5-2-voiton ja varmisti pääsyn puolivälieriin.

Suomi on pelannut Buffalon MM-kisoissa kolme ottelua, joista se on voittanut kaksi. Joukkue on ennen sunnuntain iltapelejä lohkossaan toisena. Puolivälieriin etenee molempien lohkojen neljä parasta.

Slovakia-ottelussa Suomi iski avausosuman toisessa erässä, kun Joona Koppanen viimeisteli maalin edestä. Slovakia tuli kuitenkin tasoihin Martin Bodakin osumalla. Toisen erän päätösminuutilla Aapeli Räsänen ohjasi Suomen ylivoimalla 2-1-johtoon.

Lopullisesti Nuoret Leijonat karkasi päätöserässä, jossa Aleksi Heponiemi, Joni Ikonen ja Markus Nurmi saivat suomalaisista nimensä maalitilastoihin.

Ikosen 4-2-osuma oli melkoinen kummajainen, sillä Slovakian Adam Ruzicka kauhaisi kiekon aloituksesta suoraan omaan verkkoon.

- Tämä oli luultavasti ensimmäinen kerta urallani, kun olen nähnyt jotain tuollaista, Suomen Olli Juolevi hämmästeli Ikoselle merkittyä maalia Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n verkkosivuilla.

USA-peli nopeasti edessä

Nuoret Leijonat ei huilaa Slovakia-voiton jälkeen juuri lainkaan, sillä joukkue kohtaa USA:n ottelussa, joka alkaa Suomen aikaa myöhään sunnuntaina.

USA on A-lohkossa pisteen päässä Suomesta. Kanada on ykkösenä kerättyään neljästä ottelustaan kymmenen pistettä.

Suomen toistaiseksi ainoa tappio on tullut Kanadalle.

- Olemme parantaneet esitystämme Kanada-ottelun jälkeen ja ottaneet kaksi voittoa. Olisimme voineet olla Kanadaa vastaan parempia, mutta emme voi sille asialle nyt mitään, Suomen maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen muistutti.

