Nikola Mirotic riepotteli Portlandia - Markkasen entinen joukkuetoveri sai lähes kaiken koriin NBA:n pudotuspeliottelussa

New Orleans ja Golden State nousivat torstaina NBA-koripalloliigan pudotuspeleissä voiton päähän jatkopaikasta. New Orleans kukisti Portlandin 119-102, ja Golden State kuritti San Antoniota 110-97. Voittajajoukkueet siirtyivät ensimmäisen kierroksen ottelusarjoissa 3-0-johtoon.

Lauri Markkasen joukkuetoverina kauden aloittanut Nikola Mirotic heitti New Orleansille 30 pistettä, mikä on hänen ennätyksensä pudotuspeleissä. Hän on tehnyt ottelusarjassa vahvaa jälkeä myös puolustuspäässä.

Torstain ottelussa Mirotic sai pelitilanneheitot koriin pöyhkeällä 80 prosentin tarkkuudella ja tavoitti hyppysiinsä kahdeksan levypalloa. Myös Anthony Davis pelasi vahvasti. Hän heitti 61 prosentin tarkkuudella 28 pistettä ja kahmi 11 levypalloa.

Ottelusarjan neljäs ottelu pelataan lauantaina New Orleansissa. Kotijoukkueella on tilaisuus pelata seurahistorian ensimmäinen tappioton pudotuspelien ottelusarja.

Spurs suree valmentajan vaimoa

Kevin Durant johti Golden State Warriorsin voittoon 26 pisteellään, yhdeksällä levypallolla ja kuudella syötöllä. Durantin urakka jäi vajaaksi, kun hän pyöräytti nilkkansa neljä ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua. Hän selvisi kuitenkin vaihtopenkille ilman apua.

Polvivammasta toipuva Stephen Curry ei pelannut, mutta seurasi ottelua Warriorsin penkin takana.

San Antonio Spurs joutui peliin ilman päävalmentaja Gregg Popovichia, joka suri perheensä parissa edellispäivänä pitkäaikaiseen sairauteen menehtynyttä puolisoaan.

- Suru koskettaa koko joukkuetta, San Antonion veteraanipelaaja Manu Ginobili kommentoi tilannetta ESPN:llä.

- Haluaisimme olla Popin rinnalla tukemassa häntä, mutta oli pakko mennä kentälle ja pelata. Ei ollut helppo päivä, mutta jatkamme kamppailua.

Illan kolmannessa ottelussa Philadelphia otti vierasvoiton Miamista ja siirtyi ottelusarjassa 2-1-johtoon. Philadelphian Joel Embiid, Dario Saric ja Marco Belinelli ylsivät ottelussa yli 20 pisteen saaliiseen.

