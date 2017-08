Nice nappasi Hollannin maajoukkuejyrä Wesley Sneijderin

Jalkapallon Mestarien liigan viimeisen karsintavaiheen ottelupariin Napolia vastaan valmistautuva ranskalainen OGC Nice vahvistuu kokeneella keskikenttäpelaajalla. Nizzalaisseura tiedotti hankkineensa ilmaissiirrolla 33-vuotiaan hollantilaisen Wesley Sneijderin.

Sneijder on pelannut aiemmin urallaan Ajaxissa, Real Madridissa, Inter Milanossa ja Galatasarayssa. Hän on voittanut liigamestaruuden kaikissa pelaamissaan pääsarjoissa. Lisäksi Sneijderin vyöllä on Mestarien liigan ykköstila Interin paidasta vuodelta 2010.

Hollannin maajoukkueessa Sneijder on pelannut ennätykselliset 131 kertaa, ja hänellä on plakkarissa MM-hopea ja -pronssi.

Nice avasi Ranskan liigan viime lauantaina 0-1-tappiolla St. Etiennelle.

Linkki juttuun