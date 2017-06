Nezirin uusi valmentaja: Nooralotan motivaatio on kova

Nooralotta Nezirin uusi valmentaja Petteri Jouste uskoo, että hänen suojattinsa yltää vielä tänä kesänä koviin aikoihin. Aitajuoksijan ulkoratakausi on sujunut alle odotusten, ja viime päivinä pyöritys hänen ympärillään on ollut kovaa.

Suomalaisaiturin pitkäaikainen valmentaja Jussi Ihamäki käytti maanantaina Iltalehden jutussa kovia sanoja puhuessaan suojattinsa kaudesta.

Keskiviikkona Ilta-Sanomat ja Yle uutisoivat, että Jouste tulee Ihamäen tilalle Nezirin valmentajaksi.

- Tieto pitää paikkansa. Nooralotan kanssa on ollut puhetta tästä kesästä. Jos asiat menevät hyvin, varmaan katsomme mahdollista jatkoa. Haluan jättää urheilijalle avoimet ovet päättää, Jouste kommentoi STT:lle.

Jouste ei usko väitteisiin Nezirin huonosta kunnosta tai laskeneesta harjoittelumotivaatiosta.

- Hän on harjoitellut hyvin ja on hyvässä kunnossa. Nooralotan motivaatio on kova, Jouste uskoo.

Neziri harjoittelee lähiviikot

Neziri ilmoitti jäävänsä pois perjantaina Vaasassa alkavista EM-joukkuekisoista ja keskittyvänsä harjoittelemiseen. Hänen on määrä kilpailla seuraavaksi SM-viesteissä heinäkuun alkupuolella.

- Nooralotta ehtii treenata kaksi viikkoa, saa mieltään rauhoitettua ja itseluottamustaan kasattua.

Jouste ei ole ollut viime päivinä yhteydessä Ihamäkeen Nezirin valmennusasioista.

- En varmaan ihan heti ole yhteydessä. Tämä on varmasti Jussille kova paikka, mutta olemme aina tulleet hyvin toimeen. Toivottavasti niin on jatkossakin, Jouste sanoo.

Jouste uskoo Nezirin alavireen johtuvan monesta asiasta.

Kovaa harjoitellut Neziri kärsi talvella ja keväällä loukkaantumisista, ja tulostasoa ovat sotkeneet tekniikkavirheet. Itseluottamuskaan ei välttämättä ole huipussaan.

- Juoksu hajoaa viidennen tai kuudennen aidan jälkeen. Tilanne varmasti helpottaa, kun stressi laukeaa.

Mikäli Nezirin ja Jousteen yhteistyö jatkuu kesän jälkeen, valmentajalla on yksi ehto.

- Silloin Nooralotan täytyisi muuttaa Jyväskylään.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun