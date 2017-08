Neymaria odotetaan tänään Pariisiin

Maailman kalleimman jalkapallosiirron on määrä nytkähtää tänään kohti viimeistä vahvistustaan, kun FC Barcelonan jättävän Neymarin odotetaan saapuvan Pariisiin ja PSG:hen. Brasilaistähden odotetaan tulevan Ranskaan iltapäivällä yksityiskoneella.

Eilen Neymar käväisi Portossa, missä hän urheilulehti L'Equipen mukaan tapasi PSG:n lääkärin Eric Rollandin ja läpäisi PSG:n lääkärintarkastuksen.

PSG:n argentiinalainen keskikenttäpelaaja Javier Pastore on jo ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan pelinumeron kymmenen Neymarille.

- Haluan, että hän tuntee olonsa mukavaksi ja tyytyväiseksi ensimmäisestä päivästä lähtien, Pastore sanoi.

Barcelona myönsi eilen tappionsa ja ilmoitti julkisesti, että Neymar haluaa jättää seuran. Barcelona vahvisti myös tiedon Neymarin sopimuksessa olevasta 222 miljoonan euron ulosostopykälästä. Summa on maksettava kokonaisuudessaan, jotta siirto voi toteutua.

Neymar siirtyi Barcelonaan brasilialaisseura Santosista kesällä 2013. Hän on pelannut Barcelonan paidassa 186 ottelua, joissa hän on viimeistellyt 105 maalia. Miehen palkintokaappi on täyttynyt kahdella Espanjan liigan mestaruudella, kolmella Espanjan cupilla sekä yhdellä Mestarien liigan voitolla.

Mikäli PSG maksaa Neymarista 222 miljoonaa euroa, se rikkoo mennen tullen kaikkien aikojen ennätyksen, joka on tällä hetkellä Manchester Unitedin nimissä. Englantilaisseura maksoi viime kesänä ranskalaisesta Paul Pogbasta 105 miljoonaa euroa.

