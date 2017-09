New York Times: Wada vapauttaa 95 venäläisurheilijaa dopingepäilyistä

Maailman antidopingtoimisto Wada vapauttaa tutkimuksistaan 95 venäläistä urheilijaa, joita se on epäillyt osallistumisesta maan väitettyyn mammuttimaiseen dopingohjelmaan. Asiasta kirjoittaa New York Times, joka on saanut haltuunsa Wadan raportin.

Raportissa Wada toteaa, että 96 tutkitusta venäläisurheilijasta 95:stä se ei ole löytänyt tarpeeksi todisteita dopingin käytöstä. Raportissa ei mainita ainuttakaan urheilijaa nimeltä.

- Käytettävissä olevat todisteet eivät riittäneet tukemaan väitettä, että nämä 95 urheilijaa olisivat rikkoneet dopingsääntöjä, Wadan johtaja Olivier Niggli kirjoittaa raportissa.

Nigglin mukaan todisteiden puuttuminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita syyttömyyttä Venäjän väitettyä laajamittaista dopingohjelmaa kohtaan.

Linkki juttuun