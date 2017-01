Neuvillen keskeytys nosti Ogierin kärkeen, Latvala kiinni kolmossijassa

Hyundain Thierry Neuville joutui keskeyttämään Monte Carlon MM-rallin ylivoimaiselta kärkipaikalta lauantain viimeisellä erikoiskokeella. Belgialaisen keskeytys nosti kärkeen M-Sportin Fordilla ajavan hallitsevan maailmanmestarin Sebastien Ogierin.

Toyotan Jari-Matti Latvala nousi kolmanneksi ja on ennen rallin päätöspäivää kiinni yllättävässä palkintosijassa.

Neuville oli johtanut rallia alusta asti ja näytti ajavan kohti voittoa, mutta ek:lla 12 jousituksen hajoaminen päätti belgialaisen hienon kisan. Ennen keskeytystään Neuvillella oli 51 sekunnin etumatka Ogieriin.

Kärkeen nousseella Ogierilla on päätöspäivään lähdettäessä 47,1 sekunnin etumatka virolaistallitoveriinsa Ott Tänakiin.

- Hän oli ajanut hienon rallin tähän asti. Hänen vauhtinsa näissä oloissa oli upeaa, Ogier kehui Neuvillea MM-ralliradiolle.

- Meillä on ollut hieman onnea tänä viikonloppuna. Tälläkin pätkällä osuin penkkaan. Monte Carlo on ralli, jossa täytyy aina jättää pieni turvamarginaali. En koskaan toivo kenellekään huonoa onnea ja olen pahoillani hänen puolestaan.

Hyundain Dani Sordolla oli vaikeuksia ohjaustehostimen kanssa, ja hän putosi Craig Breenin taakse viidenneksi.

Kolmossija on vahvasti Latvalan hallussa. Suomalainen on jäänyt Tänakista yli puolitoista minuuttia, kun taas neljäntenä ajava Breen on lähes puolitoista minuuttia Latvalaa perässä.

Päivän viimeiselle erikoiskokeelle pohjat ajoi M-Sportin brittikuski Elfyn Evans, jolle pohja-aika oli jo päivän kolmas. Lauantain kuivilla pätkillä rengasvalinnastaan hyötynyt Evans on kokonaiskisassa vasta kuudentena.

Latvala oli ek:lla 12 neljänneksi nopein, 9,2 sekuntia Evansia hitaampana.

Ralli päättyy huomenna, jolloin ohjelmassa on neljä erikoiskoetta.