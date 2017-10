Fordin brittikuljettaja Elfyn Evans kohtasi parempansa Walesin MM-rallin lauantain kuudennella erikoiskokeella. Päivän viisi ensimmäistä pätkää voittanut Evans jäi tällä kertaa toiseksi. Pohja-aikaan paineli Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville 2,7 sekunnin erolla.

- Tämä oli hyvä pätkä. Olimme hieman varovaisia muutamissa mutkissa, mutta minkä häviät jarrutuksessa, sen voitat ulostuloissa, Neuville kertoi ralliradiossa.

Evans sanoi kärsineensä pidon puutteesta pätkän puolivälin jälkeen, ja tämä vaikutti hänen aikaansa.

Kokonaistilanteessa Evansin ero Neuvilleen on kuitenkin yhä turvallinen 47,9 sekuntia. Rallissa kolmantena on Fordin virolaiskuljettaja Ott Tänak. Hän on jäänyt Neuvillesta 14 sekuntia.

Neljäntenä jatkaa vahvimmin maailmanmestaruudessa kiinni oleva Ranskan Sebastien Ogier.

- Vauhtia uupuu, mutta olen tyytyväinen ajamiseeni neljällä viimeisellä pätkällä, Ogier summasi.

Toyotalla ajava Jari-Matti Latvala on viidentenä minuutin ja 22 sekuntia Evansista jääneenä.

- Annoin kaikkeni. Mitään ei ole jäljellä, Latvala sanoi.

Muista suomalaisista Juho Hänninen on kymmenentenä ja Esapekka Lappi yhdentenätoista. Lappi on Hännistä perässä reilut 20 sekuntia.

Walesissa ajetaan tänään vielä kolme erikoiskoetta. Ralli päättyy huomenna.