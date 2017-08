Neljä paraurheilijaa nimettiin Pyeongchangin talvikisoihin

Paralympiakomitea valitsi torstaina ensimmäiset neljä urheilijaa Pyeongchangin 2018 talviparalympialaisiin. Suomen edustajiksi nimettiin maastohiihtäjät Ilkka Tuomisto ja Sini Pyy, lumilautailija Matti Suur-Hamari ja alppihiihtäjä Santeri Kiiveri.

Ensimmäisessä valinnassa seulan läpäisseet urheilijat ovat luonnollisesti niitä, joilta odotetaan kisoista kirkkainta menestystä.

- Ilkka on osoittanut monissa arvokisoissa olevansa maailman huipulla, ja Matti on hallinnut kaksi kautta lumilautailun arvokilpailuja sekä maailmancupia. Sini ja Santeri edustavat nuorempaa kaartia, joka on kuronut maailman kärkeä hyvin kiinni, arvioi joukkueen johtaja Kimmo Mustonen nelikkoa.

Joukkuetta täydennetään seuraavan kerran alkuvuodesta.

Pyeongchangin kisat järjestetään 9.-18. maaliskuuta.