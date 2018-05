Napoli jäi tasapeliin - Juventuksen seitsemäs peräkkäismestaruus jo lähes varma

Torinolaisseura Juventus sai sunnuntaina melkeinpä varman varmistuksen seitsemännelle peräkkäiselle Italian jalkapallomestaruudelleen, kun ainoa uhkaaja Napoli jäi kotonaan 2-2-tasapeliin Torinon kanssa.

Juven johto Napoliin on kuusi pistettä, kun kummallakin on kaksi ottelua pelaamatta. Keskinäiset ottelut ovat tasan, mutta Juventuksen puolesta vielä mahdollisessa tasapisteisiin päätymisessä puhuu selkeästi parempi maaliero. Juve voi varmistaa mestaruuden ensi sunnuntaina vieraspelissä AS Romaa vastaan.

Perparim Hetemajn Chievo otti putoamiskamppailun kannalta tärkeän 2-1-voiton Crotonesta. Veronan ja Beneventon putoaminen pääsarjasta on jo sinetöity, mutta yhtä putoajan paikkaa välttelee vielä usea seura, Chievo yhtenä niistä.