Naisten lentopallomaajoukkue rökitti Ranskan Jyväskylässä

Suomen naisten lentopallomaajoukkue otti keskiviikkona avausvoittonsa Kultaisessa Euroopan liigassa. Suomi rökitti Ranskan Jyväskylässä pelatussa ottelussa 3-0. Suomen hyökkäys oli huomattavasti ranskalaisia monipuolisempaa, ja vastaanotto toimi loistavasti. Vain päätöserässä Ranska laittoi kampoihin, kun erät päättyivät Suomelle 25-18, 25-13 ja 25-21.

- Pelattiin huomattavasti monipuolisemmin kuin avauspelissä. Oltiin ratkaisuhetkillä tehokkaita, ja koko joukkue nakutti tasaisesti pisteitä, Suomen avainpelaajiin lukeutunut Pauliina Vilponen totesi.

- Saatiin hyvin syötöillä rikottua vastustajan peliä ja pistettiin heidän parhaat hyökkääjänsä kuriin. Joka tytöllä kulki hyökkäyspeli, passari Kaisa Alanko säesti.

Lentopallonaiset saavat Kultaisen liigan peleistä tärkeitä valmistavia otteluita elokuun EM-karsintoja varten. Joukkueen suuri unelma on edetä EM-kisoihin ensi kertaa sitten vuoden 1989.

- Nämä ovat tosi tärkeitä pelejä, sillä ollaan tällä porukalla ensimmäistä kertaa yhdessä. Minun suuri haaveeni on päästä EM-kisoihin. Nyt meillä on todella hyvät mahdollisuudet, Alanko sanoi.

Vilposen viimeinen maajoukkuekesä

Liki vuosikymmenen maajoukkuetta edustanut Vilponen luottaa Suomen saumoihin edetä EM-karkeloihin. Ensimmäistä kertaa mukana on 24 maata, mikä nostaa Suomen osakkeita.

- Meidän vahvuus on monipuolinen ja nopea hyökkäyspelaaminen. Siitä saatiin tänään yksi näyte. Voitettiin myös tosi vaikeita palloja. Me ei olla missään nimessä vain muutaman huipun varassa, ja se on meidän aseemme, Vilponen summasi.

Viime kaudella Ranskassa ammatikseen pelannut Vilponen lopettaa uransa EM-karsintoihin. 26-vuotias laitapelaaja keskittyy jatkossa siviilitöihin juristina.

- Kultaisessa liigassa lopputurnauspaikka on ehdoton tavoite. Näillä otteilla se on realistista, Vilponen korosti.

- Heinäkuu pidetään taukoa, ja elokuussa ovat edessä EM-karsinnat. Se on meidän iso tavoitteemme ja henkilökohtainen unelmani. Ne kisat jätän kuitenkin jo nuoremmalle sukupolvelle, Vilponen sanoi.