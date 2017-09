Nadal päihitti Andersonin US Openin finaalissa - nappasi grand slam -mestaruuden kuudettatoista kertaa

Tenniksen Yhdysvaltain avointen miesten kaksinpelin finaalin on voittanut Espanjan Rafael Nadal. Nadal voitti finaalissa Etelä-Afrikan Kevin Andersonin (28.) erälukemin 6-3, 6-3, 6-4. Ottelu kesti lähes kaksi ja puoli tuntia.

- Nämä kaksi viikkoa ovat olleet minulle erityisiä. On uskomatonta, mitä tapahtui tänä vuonna sen jälkeen, kun kärsin loukkaantumisista enkä pelannut kovin hyvin, Nadal sanoi.

- Tämä on ollut tunteikas vuosi Australian avoimista lähtien. Pelasin tennistä korkealla tasolla ja voittaminen jälleen täällä New Yorkissa on uskomatonta.

Nadal on voittanut Yhdysvaltain avoimet urallaan nyt kolme kertaa. Aiemmat voitot New Yorkista ovat vuosilta 2010 ja 2013. Grand slam -turnauksissa kaksinpelin mestaruus on nyt Nadalin nimissä peräti kuudettatoista kertaa. Nadal on nyt kolmen mestaruuden päässä sveitsiläisestä Roger Federeristä, joka on voittanut grand slam -mestaruuden 19 kertaa.

Maailmanlistan ykkösenä majaileva espanjalainen kuittaa voitosta 3,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli reilu kolme miljoonaa euroa.

Nadal on tällä kaudella voittanut myös Ranskan avoimet kesäkuussa.

"Oli kunnia pelata kanssasi"

Nadal myös kiitteli valmentajaansa ja setäänsä Toni Nadalia, joka on valmentanut Nadalia siitä lähtien, kun Nadal oli 3-vuotias. Toni astuu syrjään Nadalin valmennustiimistä vuoden lopussa.

- En voi kiittää häntä tarpeeksi. Ilman häntä en olisi täällä pelaamassa tennistä. Hän antoi minulle voimaa ja motivaatiota. Pääsin loukkaantumisista aiheutuneista ongelmista yli hänen ansiostaan, Nadal sanoi.

Nadalille hävinnyt Anderson, joka on maailmanlistan sijalla 32, pelasi ensimmäistä kertaa grand slam -finaalissa. Anderson oli ensimmäinen eteläafrikkalainen miespelaaja grand slam -turnausten kaksinpelifinaalissa yli 30 vuoteen.

- Rafa, olemme samassa iässä, mutta olen aina katsonut sinua ylöspäin. Oli kunnia pelata kanssasi. Olet yksi suurista lajimme lähettiläistä, Anderson sanoi.

31-vuotiaiden Nadalin ja Andersonin kohtaaminen finaalissa takasi sen, että grand slam -mestaruuden vei viidettä kertaa perättäin voittaja, joka on 30-vuotias tai sen yli.