MTV näyttää formula ykkösiä ainakin vuoteen 2021

Televisioyhtiö MTV näyttää kanavillaan autourheiluluokka formula 1:n MM-sarjaa kolmen vuoden jatkosopimuksella ainakin vuoteen 2021. Lähetysoikeudet jatkuvat Suomessa yksinoikeudella MTV:n C More -kanavalla 2021 loppuun saakka.

– F1 on C Moren tarjonnan suosituin kivijalka, ja on ilo kehittää sekä lajia että tarjontaamme edelleen, toteaa tiedotteessa MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.

Jatkosopimukseen kuuluvat myös F2- ja GP3-sarjojen suorat lähetykset kauden 2021 loppuun saakka.

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu juhannuksena Ranskan gp:llä.