Mourinho on huolissaan Manchester Cityn etumatkasta: "City on vaikea tavoittaa ensi kaudellakaan"

Manchester Unitedin juonikas päävalmentaja Jose Mourinho tunnustaa, että paikallisvastustaja City on ottanut Valioliigan tukevasti komentoonsa. Manchester City on varmistanut mestaruuden, ja se on karannut 16 pisteen päähän ManU:sta ennen neljää jäljellä olevaa peliä.

Mourinho pelkää, että Cityn etumatka on niin suuri, että sitä on vaikea kuroa umpeen vielä ensi kaudellakaan.

- Vain Manchester Cityssä tiedetään, pystyykö se ensi kaudella yhtä hyvään peliin tai jopa parempaan. On kuitenkin selvää, että heitä on vaikea tavoittaa, jos he tekevät vielä lisäinvestointeja joukkueeseen, Mourinho pohdiskeli viikonlopun pelien jälkeen.

ManUa ja Mourinhoa ei voi syyttää yrityksen puutteesta, sillä seura on satsannut Mourinhon kaudella pelaajiin satoja miljoonia.

ManU värväsi kesällä 2016 Paul Pogban silloisella ME-summalla. Tammikuussa se peittosi Cityn tarjouskilvassa Alexis Sanchezista. Mourinhon mukaan ensi kesästä tulee hiljaisempi.

- Uskomme enemmän siihen, että kehitämme pelaajiamme. Emme näe, että jatkuva tuhlaaminen olisi ratkaisu.

Mourinho kertoi lähinnä etsivänsä korvaajaa uransa lopettavalle Michael Carrickille ja Marouane Fellainille, jos tämä ottaa hatkat Manchester Unitedista.