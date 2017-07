Mourinho antoi Lukakulle yksinkertaisen tehtävän - maaleja

Jalkapallon Valioliigaseura Manchester Unitedin jättihankinta Romelu Lukakulle on annettu yksinkertainen tehtävä. Hänen on tehtävä maaleja.

- Mitä hän on tuo meille? Toivottavasti maaleja, manageri Jose Mourinho vastasi toimittajien kyselyihin.

Viime kaudella ManU kärsi maalinteko-ongelmista, mutta Evertonista siirtynyt Lukaku voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan. Lukaku debytoi ManUn riveissä lauantaina Yhdysvalloissa pelattavassa harjoitusottelussa Los Angeles Galaxya vastaan.

- Tavallisesti uusi pelaaja tarvitsee aikaa sopeutumiseen. Hän on kuitenkin pelannut Valioliigassa jo neljä tai viisi kautta. Mielestäni hän siirtyy meille oikeaan aikaan urallaan. Hän on edelleen nuori, mutta kokemusta on kertynyt sarjassa ja Belgian maajoukkueessa, Mourinho kuvailee 24-vuotiasta hyökkääjää.