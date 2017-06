Montrealin rata on Hamiltonin F1-voiton tae

Kymmenen vuotta sitten brittikuljettaja Lewis Hamilton avasi formula ykkösten voittotilinsä Montrealin radalla. Tuskin hän silloin osasi aavistaa, millainen menestyssampo Gilles Villeneuven nimeä kantavasta Montrealin radasta hänelle tulee.

Sunnuntaina Hamilton ajoi uransa 56. F1-ykkössijan. Kuusi niistä on tullut Montrealista, eikä hän ole pystynyt millään muulla radalla samanlaiseen voittotahtiin.

- Otin täällä aikoinaan ensimmäisen paalupaikkani ja ensimmäisen voittoni. Nyt on todella erityistä, että voitin paalulta, Hamilton kertasi ylivoimaista ykkössijaansa.

Hamilton kauden kolmas kisavoitto kavensi Sebastian Vettelin etumatkan MM-sarjassa 12 pisteeseen. Kun vielä Valtteri Bottas varmisti Mercedekselle kaksoisvoiton, valmistajien MM-sarjan ykköspaikka vaihtui Ferrarilta Mercedekselle.

- Tiiminä kaipasimme juuri tätä, että saimme pisteet kotiin. Monacoon verrattuna kehityimme todella paljon, Bottas sanoi palkintopallilla ja vertasi tilannetta kahden viikon takaiseen kasinokaupungin kisaan, jossa Ferrari otti kaksoisvoiton.

Bottas myönsi, ettei sunnuntaina ollut mahdollisuuksia enempään.

- Kakkossija ei ole huono, ja seuraava kisa on jo kahden viikon päästä. Bakussa oli viimeksi hyvä vauhti, Bottas ennakoi juhannuksena Azerbaidzhanissa jatkuvaa F1-kautta.

Kolmanneksi Kanadassa ajoi australialainen Red Bull -kuski Daniel Ricciardo. Hän juhlisti palkintopallisijaa perinteidensä mukaisesti juomalla kuohujuomaa ajokengästään.

Ferrari pettyi taas Kanadassa

Jos on Montrealin rata Hamiltonin voiton tae, Ferrarille se on viime vuosina ollut karu paikka. Tallin edellinen voitto siellä on vuodelta 2004.

Sunnuntaina kakkosruudusta lähtenyt Vettel menetti alussa asemiaan auton etusiiven rikkoutumiseen, ja Kimi Räikkönen putosi jo lähdössä pari sijaa. Ferrarit ajoivat lopussa kovia kierrosaikoja, mutta Vettelin sijoitukseksi jäi neljäs. Räikkösen auton jarruihin tuli lopussa vikaa, ja hän ylitti maalilinjan seitsemäntenä.

- Vähän oli hankalaa koko päivän, Räikkönen tiivisti MTV Sportin tv-haastattelussa.

Force India -talli ylsi kahdella autolla Räikkösen edelle, sillä Sergio Perez oli viides ja välillä kakkosenakin ajanut Esteban Ocon kuudes.

Vettelin etusiiven rikkoutumisen lisäksi Kanadan gp:n dramaattisin vaihe kärjen osalta oli Red Bullin Max Verstappenin hieno startti, jossa hän nousi viidennestä ruudusta toiseksi, sekä saman kuljettajan keskeytys teknisen vian takia kymmenen kierroksen ajon jälkeen.

Avauskierroksella kolarointia aiheutti myös Toro Rosson Carlos Sainz, joka muun muassa kilkkasi Williamsin Felipe Massan radalta.

Kotiyleisö sai juhlan aihetta, kun Williamsin kanadalainen Lance Stroll avasi MM-pistetilinsä yhdeksännellä sijallaan.