Moisander: Turkilla kompastuskivensä

Jalkapallomaajoukkue saa mukaansa henkistä lujuutta, kun Niklas Moisander palaa perjantaisessa Turkki-pelissä riveihin. Edellinen MM-karsintapeli syksyn pimeydessä Ukrainassa jäi väliin pelikiellon takia.

Moisander tulee uuteen ja samalla vanhaan tilanteeseen. Uusi päävalmentaja on tuttuakin tutumpi Markku "Rive" Kanervan otettua jälleen kerran ohjat.

– Rive oli hyvä valinta. Hän tuntee kaikki, ei tarvitse aloittaa nollasta. Kun uusi päävalmentaja tulee muualta, menee aina hetki, ennen kuin hän oppii tuntemaan pelaajat, Moisander kiittelee.

Moisander on nähnyt nousut, laskut, pohjat ja ne parit huiput maajoukkueuransa aikana. Nyt tunnelma porukassa on kapteenin mukaan hyvä, mutta se ei yksin riitä.

– Nostan esiin pelirohkeuden. Lähdemme vähän rohkeammalla pelillä, ja se on mielestäni oikein. Totta kai olemme altavastaajia, mutta rohkeuden pitää näkyä. Sellaista positiivista pelirohkeutta, sitä haetaan perjantaina. Halu voittaa, se täytyy näkyä. Täytyy alkaa saamaan tulosta.

– Ja pitää pää kylmänä mekkalassa. Odotan sitäkin innolla, en ole aiemmin päässyt Turkissa pelaamaan, Moisander sanoo muistuttaen vastustajan 12. pelaajasta eli turkkilaisfaneista.

Vaikeaa olisi ilman tuota ylimääräistäkin pelaajaa. Tarkasti vastustajansa aina tutkiva Moisander näkee silti heikkouttakin.

– Turkki on yksilötasolla tosi taitava joukkue, Arda Turan ja paljon muita. Täytyy olla tarkkana. Mutta se on myös aina ollut joukkue, joka pelaa tunteella, ja taktiikka välillä unohtuu. Se on heillä ollut se kompastuskivi.

– Siihen isketään.