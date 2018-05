MM-Leijonat saa myös ensi vuonna vastaansa Pohjois-Amerikan kiekkomahdit

On tämä uskomatonta, miten tästä marginaalilajista jaksetaan jauhaa.Lilliputtilaji, jossa kilpailu on olematonta maailmanlaajuisesti.Vain muutamassa maassa otetaan vakavasti ja tästä höyrytään Suomessa.Kyllä ihmisiä viilataan linssiin, annetaan kuva että olisi kysymyksessä isokin laji.Esimerkkinä esim. jalkapallon huippusarjoissa ei pelaa kuin käytännössä yksi suomalainen kun taas NHL:ssä kymmeniä.Ei suomalaiset jalkapalloilijat ole yhtään lahjattomampia ja huonompia urheilijoita kuin hokin pelaajatkaan.NHL:ään on vain tuhat kertaa helpompi päästä kuin jalkapallon huippusarjoihin.Jääkiekkoa vois mielummin verrata vaikka salibändiin.Esim. Saksassa juuri kukaan ei korvia lotkauta, vaikka saivat olympiahopeaa jääkiekossa.Mutta ihmisiä on helppo naruttaa median välityksellä.