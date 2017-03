MM-Lahti odottaa loppuunmyytyä lauantaita – ruuhkaongelmiin puututtu, reklamaatioihin ei vielä

Lahden MM-hiihdot kaartuvat loppusuoralle hyvässä myötätuulessa. Lauantaina Salpausselkä on todennäköisesti jälleen loppuunmyyty.



Viime lauantain loppuunmyydyt kisatapahtumat toivat mukanaan myös ongelmia. Ruuhkien vuoksi jotkut katsojat eivät ehtineet nähdä Krista Pärmäkosken hopeahiihtoa lainkaan. Kisapaikalla taas jotkut eivät ruuhkien vuoksi päässeet katsomoon, jonne liput oli hankittu. Väylät olivat pahasti tukossa.



– Ongelmat aiheutuivat siitä, että ihmiset jäivät kulkuväylille seisoskelemaan. Kulkuväyliin on tehty muutoksia, joten lauantaina vastaavaa ei pitäisi tapahtua, kisojen pääsihteeri Janne Leskinen lupaa.



Leskinen toki muistuttaa, ettei ruuhkilta voi kokonaan välttyä, kun 35 000 ihmistä siirtyy samaan aikaan paikasta toiseen.



Leskisen mukaan viime lauantain ongelmista on tullut muutama yksittäinen reklamaatio. Mahdollisista hyvityksistä ei ole vielä päätetty.



– Reklamaatiot käsitellään niin kuin kuluttajasuojalaki edellyttää, mutta vasta kisojen jälkeen.



Yhteenvetoa kisojen onnistumisesta Leskinen ei vielä tee, mutta myöntää toki tilanteen näyttävän hyvältä.



Tälle päivälle Leskinen odottaa suunnilleen samaa yleisömäärää kuin eilen, noin 25 000 katsojaa. Lauantaille on vielä jonkin verran paikkoja, mutta todennäköisesti kaikki 35 000 pääsylippua myydään. Sunnuntaina lienee hiljaisempaa, mutta se oli pääsihteerin mukaan odotettua.



– Kokonaistilanne näyttää hyvältä, mutta liput ja eurot lasketaan sitten kisojen jälkeen. Nyt keskitymme nauttimaan kisoista ja tunnelmasta, Leskinen sanoo.

