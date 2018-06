MLS-liigassa pelaavan Minnesota Unitedin pelaaja tuli Pride-illan kunniaksi ulos kaapista

Yhdysvaltojen jalkapallon pääsarjassa MLS:ssa pelaavan Minnesota Unitedin keskikenttäpelaaja Collin Martin tviittasi tulevansa ulos kaapista joukkueen Pride-ottelun kunniaksi.

– Tänään joukkueellani on Pride-ilta. Ilta on minulle tärkeä, sillä aion ilmoittaa olevani avoimesti homoseksuaali pelaaja MLS-liigassa, Martin kirjoitti ja julkaisi samalla kuvan, missä hän on kääriytyneenä sateenkaarilippuun.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv