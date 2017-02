Mitä kuuluu, Pasi Nielikäinen? – "Aika paljon sotavammoja"

Nivalan kasvatti Pasi Nielikäinen tunnettiin jääkiekkokaukalossa värikkäänä ja kovaotteisena pelaajana. Kärpissäkin hetken verran pelannut Nielikäinen lopetti uransa vuonna 2013.

Kaleva.fi otti selvää, mitä Nielikäisen elämään kuuluu nykyään.

Terve Pasi, mitä kuuluu?



– Kiitos, ihan hyvää kuuluu. Asun nykyään Helsingissä ja myyn vakuutuksia. Elelen rauhallista poikamieselämää.

Oletko mitenkään enää mukana jääkiekossa?

– Seuraan aktiivisesti Liigaa ja kaikkia muitakin sarjoja, mutta en ole mukana valmenmustoiminnassa tai muulla tavoin niin lähellä kiekkoa.

– Itse harrastelen Pietarinkadun Oilersissa ja pelailen Stadi-liigaa. Se on mukavaa, eikä niin totista. Pitkän uran aikana on kertynyt aika paljon sotavammoja, ja sen vuoksi pitää olla tyytyväinen, että pääsee vielä käymään jäällä pari–kolme kertaa viikossa.

Pelasit itse urallasi monessa eri liigajoukkueessa. Mikä on suosikkijoukkueesi?

– Jokaisesta joukkueesta on hyviä muistoja, mutta kolme sieltä nousee: eka liigajoukkue IFK, Kärpissä tuli ensimmäinen mitali ja HPK:ssa eka kultamitali.

– Muista sarjoista ei mikään nouse ylitse muiden. NHL:stä olen seuraillut tarkemmin Patrik Lainetta, joten Winnipegin otteluita on tullut katsottua.

Minkälaiset muistot sinulla jäi lyhyestä ajastasi Kärpissä?

– Se oli lyhyt ja ytimekäs visiitti. Meillä oli tosi kova nippu. Kavereitten kanssa on puhuttu, että sen piti varmasti paperilla olla kovin joukkue, mikä Liigassa on koskaan ollut. Jotain kuitenkin tapahtui, ja mentiin konttaamaan Tapparalle. Se harmittaa, kun olisi ollut mahdollisuus voittaa mestaruus jo silloin 2003. Mutta se oli mukavaa aikaa ja mielellään olisin jatkanut Oulussa, mutta tie vei sitten Lappeenrantaan.

Yksi lempinimistäsi on Nivalan Niedermayer, kuka sen keksi?

– Sen keksi työkaverini Järvisen Jami vuonna 1996, kun olin töissä Kesport-Intersportissa Jyväskylässä. Minun mielestäni se oli erittäin osuva nimi.

Kuinka usein käyt kotiseudullasi Nivalassa?

– Äiti ja vanhin sisko perheineen asuvat siellä, ja aina kun on paikka niin käyn. Välimatkaa on kuitenkin aika paljon. Viimeksi jouluna olen käynyt Nivalassa. Se on rakas kotikaupunki.

