Mikko Rantanen yhä hirmuvireessä - Sebastian Aho loukkaantui

Suomalaispelaajien pistepörssiä NHL:ssä johtavan Mikko Rantasen kiito jatkui lauantaina. Rantanen teki maalin ja oli syöttämässä kahta muuta, kun hänen seuransa Colorado Avalanche rökitti kotikaukalossaan Minnesota Wildin 7-2.

Rantanen jätti lauantaina varjoonsa muiden muassa Minnesotan ja Leijonien kestotähdet Mikko Koivun ja Mikael Granlundin. Sekä Koivu että Granlund jäivät Colorado-ottelussa pisteittä.

Denver Post -lehdelle Rantanen kertoi nauttineensa lauantain ottelun tunnelmasta täysin rinnoin.

- Kotiyleisö oli loistava, hän myhäili.

Piste-ennätys rikki jo nyt

Colorado-hyökkääjä Rantaselle on nyt kirjattu 15+26=41 tehopistettä 41 ottelussa tällä kaudella. Kolmessa viime pelissään hän on nakutellut yhteensä peräti kahdeksan tehopistettä.

Rantanen on jo nyt rikkonut yhden kauden piste-ennätyksensä NHL:n runkosarjassa, vaikka kautta on vielä kosolti jäljellä. Kuluvan kauden tilastoissa hän on myös saanut hilattua kokonaisvaltaisesta pelistä kertovan plusmiinus-saldonsa plussan puolelle lukemaan +1. Viime kauden päätteeksi Rantasen plusmiinus-tilasto oli pahasti pakkasen puolella lukemassa -25.

Rantasen mainiot otteet ovat siivittäneet myös Coloradon voittoputkeen. Avalanche on voittanut viisi ottelua peräkkäin.

Aholle alavartalovamma

Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon edustama Carolina Hurricanes kärsi nöyryyttävän 1-7-tappion Bostonissa Bruinsia vastaan. Carolinan kannalta ankeaa oli myös se, että joukkueen luottohyökkääjä Aho loukkaantui.

Ahon kerrotaan kärsivän alavartalovammasta, eikä hän enää palannut peliin ensimmäisen erän jälkeen. Vamma tuli, kun Aho kamppaili Bruins-pelaajan kanssa laidan lähellä. Pelaajien luistimet sotkeutuivat yhteen ja Aho kaatui. Hän vaikutti satuttaneen tilanteessa oikean jalkansa ja meni suoraan vaihtopenkille.

Carolinan päävalmentajan Bill Petersin mukaan seuran lääkärit arvioivat Ahon tilannetta uudestaan sunnuntaina paikallista aikaa.

Boston-hyökkääjä Patrice Bergeron kuritti Carolinaa neljällä maalilla ja yhdellä maalisyötöllä. Teräväiselle kirjattiin yksi syöttöpiste.

