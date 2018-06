Mikko Korhonen päätöskierrokselle lyönnin päässä kärjestä

Uransa ensimmäistä voittoa golfin Euroopan-kiertueella kaksi viikkoa sitten juhlinut Mikko Korhonen on jälleen voittotaistossa, kun Saksan Pulheimissa lyödään kahden miljoonan palkintoeuron kisaa. Korhonen on lyönnin päässä kärjestä, kun jäljellä on sunnuntaina pelattava päätöskierros.

Lauantain kierroksen Korhonen selvitti kolme alle par -tuloksella 69, ja on yhteistuloksessa -4. Kärkipaikalla tuloksessa -5 on kuusi pelaajaa.

- Oli hyvää menoa tänäänkin. Muutamia hyviä pareja sain pelastettua, putteri toimi silloin kuin piti. Lyöminen oli parempaa kuin perjantaina, eikä tullut isoja missejä, Korhonen tiivisti neljän birdien ja yhden bogin päivänsä.

Päätöskierroksesta on tulossa herkullinen, sillä kolmen lyönnin sisällä kärkituloksesta on peräti 20 pelaajaa.

- Kuka tahansa viiden lyönnin sisältä voi voittaa. Tulee mielenkiintoinen päivä, Korhonen ennusti.