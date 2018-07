Mikko Ahon Art On Line ravasi yllätysvoiton

Lauantain Kultadivisioonassa saatiin jättiyllätys. Mikko Ahon Art On Line kiri tuulispäänä voittoon Carl Johan Jepsonin ajamana. Art On Line on vielä 11-vuotiaana loistava kilpahevonen. Sen voittosumma lähestyy neljää miljoonaa kruunua.

Suursuosikki Day Or Night In singahti johtopaikalle. Jepson luovi Art On Linen kolmanneksi sisäradan jonoon. Jepson löysi kiritilaa maalisuoralla, ja Art On Line eteni 200 000 kruunun voittoon.

Veijo Heiskasen osaomistama ja valmentama Te Quiero Grif meni voittoon Pronssidivisioonassa. Peter Ingves pääsi kääntämään johtohevosen takaa kiriin vasta maalisuoran puolenvälin jälkeen. Te Quiero Grif vaihtoi rytmiä ja lennähti 125 000 kruunun voittoon.

Mika Vihelänkasvattama ja omistama Martin de Bos sijoittui kakkoseksi Klass II -sarjassa. Peter Ingves ajoi Petri Puron valmennettavaa. Jerry Riordanin valmentama Vamp Kronos hallitsi lauantain pääkilpailua Stosprintern-finaalia. Björn Goopin ajama 4-vuotias tamma ravasi voittoajan 11,7a/1609 metriä ja tienasi 697 081 kruunua.