Mika Nurmela liittyy Huuhkajien valmennusryhmään - EM-karsintojen joukkue nimetty

Mika Nurmela liittyy Suomen jalkapallomaajoukkueen valmennusryhmään. Nurmela, 45, korvaa Huuhkajien kakkosvalmentajana Norjan liigan Tromsöhön siirtyneen Simo Valakarin.

Nurmela on päävalmentaja Markku Kanervalle tuttu mies jo entuudestaan. Hän toimi maajoukkueen kakkosvalmentajana neljän ottelun ajan syksyllä 2015, kun Kanerva toimi väliaikaisesti päävalmentajana Mixu Paatelaisen potkujen jälkeen.

- Uskon, että "Nure" tuo omalla persoonallaan ja asiantuntemuksellaan lisäarvoa maajoukkueeseen, Kanerva totesi maajoukkueen lehdistötilaisuudessa.

Urallaan 71 A-maaottelua pelannut Nurmela toimi edellisessä valmennuspestissään Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkueen kakkosvalmentajana. Nurmela päätti pelaajauransa vuonna 2014.

Kanerva on tottunut loukkaantumisiin

Päävalmentaja Kanerva ei vieläkään päässyt nimeämään parasta mahdollista EM-karsintajoukkuetta. Syyskuun Islanti- ja Kosovo-otteluihin Kanerva teki kesäkuun ryhmään nähden kahdeksan pelaajamuutosta.

- Valitettavasti tämä sama tarina jatkuu, että näitä loukkaantumisia tulee. Tähän nyt alkaa olemaan jo vähän tottunut, Kanerva harmitteli maajoukkueen julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Merkittävimmät poissaolijat ovat loukkaantumisista kärsivät kapteeni Niklas Moisander sekä Moshtagh Yaghoubi. Jukka Raitala odottaa puolestaan perheenlisäystä ja jää sivuun joukkueesta.

Kaikki karsintapelit tähän mennessä loukkaantuneena ollut Tim Sparv palaa Kanervan iloksi Huuhkajien vahvuuteen.

Pohjevaivaisena Ukraina-pelistä poissa ollut Perparim Hetemaj nähdään niin ikään jälleen Suomen paidassa. Hän ei kuitenkaan henkilökohtaisista syistä pelaa toista kotimaataan Kosovoa vastaan.

- Tilanne on sama kuin karsintojen alussa, hän ei ole käytettävissä Kosovoa vastaan, Kanerva kertoi.

Joukkuetta täydennetään Kosovo-otteluun yhdellä pelaajalla loppuviikosta.

Kostoretki Tampereella

Suomi kohtaa ensin Islannin Tampereella lauantaina 2. syyskuuta. Vierasottelu viime lokakuussa päättyi karvaasti, kun johtoasema vaihtui tappioon kyseenalaisella maalilla ottelun lisäajalla.

- Islannin taso tiedetään, heillä on hirveä hype päällä. Heitä vastaan lähdetään kostoretkelle. Aika paljon jäi hampaankoloon Reykjavikissa, Kanerva sanoi.

Karsinta-avauksessa Turussa viime syyskuussa vieraspisteen hakenut Kosovo on Huuhkajien tapaan hävinnyt kaikki muut ottelunsa, joskin maaliero on vielä Suomeakin pahemmin pakkasella.

- Siinäkin suhteessa meillä on näytettävää. Kosovon joukkue on muuttunut matkan varrella, mielenkiintoista nähdä keitä he ovat valinneet joukkueeseen, Kanerva mietti.

Suomi kohtaa Kosovon tiistaina 5. syyskuuta Albanian Shkoderissa.