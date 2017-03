Mika Häkkinen: ”Bottaksella tulevalla F1-kaudella kaikki mahdollisuudet uskomattomiin suorituksiin”

Kaksinkertaisen Formula 1 -maailmanmestarin Mika Häkkisen mukaan uudessa tallissa aloittaneella Valtteri Bottaksella on kaikki mahdollisuudet uskomattomiin suorituksiin tulevalla Formula 1 -kaudella.



– Valtteri on hyvä tiimipelaaja ja hyvä kommunikoimaan sekä hyvin realistinen siitä, että hänellä on paljon opittavaa. Hän myös haluaa oppia, Häkkinen sanoo.



Valtteri Bottas aloittaa tulevana viikonloppuna alkavan F1-kautensa Mercedeksellä. Suomalaisen kuljettajan uusi talli tuo myös katsomoihin uutta jännitystä.



– Monien vuosien ahkeroinnin jälkeen Valtteri on päässyt talliin, joka on voittanut monta mestaruutta.



Hän kertoi pystyvänsä samaistumaan hyvin Bottaksen tilanteeseen.



– Olen itse käynyt läpi saman prosessin ja muistan, kun pääsin McLarenille. Sitä fiilistä on vaikea kuvailla, siinä lähtee jalat leijumaan vähäksi aikaa ilmaan, ennen kuin työ todella alkavat.





Häkkinen kertoi keskiviikkona mietteitään viikonloppuna Australian Melbournessa alkavasta Formula 1 -kaudesta.



Vuoden 2017 Formula 1 -kausi käynnistyy Australian Melbournessa ensi sunnuntaina ja viimeinen kisa käydään Abu Dhabissa marraskuun lopulla.



Kansainväliseen urheiluvedonlyöntiin erikoistuneen pelifirman kanssa työskentelemään ryhtyneen Häkkisen mukaan suomalaiset kuljettajat lähtevät tulevaan kauteen ihanteellisessa tilanteessa.



Suomalaisista tulevalla F1-kaudella kisaa myös Kimi Räikkönen Ferrarilla. Räikkösen lähtökohtia Häkkinen kuvaili paremmiksi kuin aiempina vuosina.



– Mutkiin lähdetään suuremmalla itseluottamuksella, eikä jarrutuksissa tarvitse varoa auton lähtevän käsistä. Kun on enemmän itseluottamusta, niin myös ajaa paremmin, Häkkinen sanoi.



Kaikkiaan sääntöuudistukset lupaavat tulevalle kaudelle Häkkisen mukaan uusia vivahteita, sekä entistä enemmän pitoa ja vauhtia.



Se vaatii hänen mukaansa kuljettajilta myös entistä enemmän henkistä kanttia, mutta tietysti myös fysiikkaa.



Häkkisen mukaan lajin suunta on viime vuosina ollut hieman hukassa.



– Kuten kaikki tietävät, tulevan F1-kauden avainsana on muutos, Häkkinen sanoo.



Häkkinen ajoi McLarenilla vuosien 1993 ja 2001 välillä yhteensä 20 kisavoittoa ja voitti F1-mestaruuden kausilla 1998 ja 1999.



Hän on aloittanut hiljattain työskentelemään myös vanhan tallinsa McLarenin yhteistyölähettiläänä.