Mika Forss kuudentena raviohjastajien MM-kilpailussa ensimmäisen päivän jälkeen

Raviohjastajien MM-kilpailu käynnistyi sunnuntaina vastaisena yönä Kanadassa. Mika Forss ajoi tasaisesti ja on viiden ajetun lähdön jälkeen kuudentena 34 pisteellä.

USA:n Marcus Miller ja isäntämaan Kanadan James MacDonald voittivat kumpikin kaksi osalähtöä. Miller on kärjessä 57 pisteellä ja Mac Donald kakkosena 50 pisteellä. Ruotsin Björn Goop ajoi yhden lähtövoiton ja on parhaana pohjoismaalaisena kokonaispisteissä neljäntenä 43 pisteellä. MM-turnaus jatkuu maanantaina Mohawkin radalla. Viimeinen osakilpailu on perjantaina.

- Tämän päivän hevosilla tuli melko tavalla se mitä otettavissa oli. Vaikka saisi ajaa uudestaan, niin tuskin tilanne olennaisesti erilainen olisi. Ainoastaan päätöslähdön Hush a Bye Babyn laukka ensimmäisen kaarteen tilanteessa vähän harmittaa, sillä hevosen paikka sisäradalla heikkeni. Kokonaistilanne kilpailussa on ihan ok, jos saa voiton tai pari, tilanne kohenee nopeasti, Forss kertoi.