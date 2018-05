Mies, joka juoksee kuin Forrest Gump – liverpoolilainen eläinlääkäri juoksee jossain päin Utahin suolatasankoja

Näinä päivinä liverpoolilainen eläinlääkäri Robert Pope juoksee jossain päin Utahin suolatasankoja kuin Forrest Gump konsanaan.

Popella on yhtä muhkea parta ja samanlainen punainen lippalakki sekä keltainen paita kuin Gumpin fiktiivisellä hahmolla ikonisessa elokuvassa.

Forrest Gump päätti vain juosta – ei mistään erityisestä syystä. Hän juoksi ympäri Yhdysvaltoja, kunnes pysähtyi Utahin osavaltion Mexican Hatissa – ilman mitään erityistä syytä.

Pope taivaltaa Gumpin innoittamana jo viidettä kertaa Yhdysvaltojen halki, mutta hänellä on syynsä. Englantilainen kerää juoksemalla rahaa hyväntekeväisyyteen.

Hän aloitti matkansa Alabamasta syyskuussa 2016. Popen kotisivujen mukaan hänellä on nyt takanaan yli 22 000 juostua kilometriä. Päivittäinen matka on ollut keskimäärin vajaat 60 kilometriä.

Kohta hän pysähtyy kuin Gump.

Huhtikuussa Pope kävi Englannissa uusimassa viisuminsa, syleilemässä vastasyntyneen lapsensa ja juoksemassa kolme maratonia.

Lontoon maratonilla hän pääsi ajallaan 2.36.28 Guinnessin ennätystenkirjaan. Se on nopein fiktiivisen hahmon asussa juostu maratonaika.

"Tavallaan Pope toteuttaa ilmakitaransoiton ideaalia, mutta hänen tossunsa iskevät maahan konkreettisesti askel askeleelta."

Juokse, Forrest, juokse!

Jos joku, Robert Pope on kuullut monien juoksijoiden vihaaman fraasin. Oksennusreaktion sijasta hän saa hyväntahtoisen hölmöstä kannustuksesta voimaa.

– Jokainen samaistuu Forrest Gumpiin. Hän ei tuomitse ketään älyn, rodun tai taustan vuoksi. Jos me kaikki olisimme vähän enemmän kuin Forrest, maailma olisi parempi paikka, Pope sanoi LetsRun-verkkosivuston haastattelussa.

Tavallaan Pope toteuttaa ilmakitaransoiton ideaalia, mutta hänen tossunsa iskevät maahan konkreettisesti askel askeleelta.

Ihmisillä on erilaisia syitä juosta. Niitä on enemmän kuin eksistentialismin eri muotoja. Osa juoksemisen syistä on tiedostettuja, osa tiedostamattomia.

Esimerkiksi henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi ovat hyviä perusteluita liikkumiselle, mutta myös järjenvastaisuus on ihan pätevä syy jatkuvalle juoksemiselle.

Gumpin hahmo vei juoksufilosofiansa äärilaidalle: hän vain juoksi ennen kuin lopetti juoksemisen.

Maratonille osallistuminen on monen kuntoilijan päämäärä ja kannuste. 42 195 metriä voi juosta monella tavalla, sillä Pope ei ollut ainoa Lontoon maratonille osallistunut, joka hyväksyttiin ennätystenkirjaan.

Kuninkaalliseksi pukeutuneen ennätys on nyt 3.39.10, Elvis-asuisen 3.49.28. Pyjamassa on kipitetty maraton aikaan 3.07.09, mehiläisasussa 3.14.24.

Riippulukoksi (tämä on aivan totta) pukeutunut mies juoksi Lontoossa ennätysajan 3.51.18. Joku paineli kuivausrumpu selässään maratonin aikaan 4.49.37, toinen laskettelumonot jalassaan 5.52.16.

Kuntoilijat: kokeilemaan ja keksimään! Terwamaraton lähestyy.