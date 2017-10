Midnight Hour ja Shadow Woodland kilpailevat miljoonan dollarin lähdössä

Suomessa syntyneet ravurit Midnight Hour ja Shadow Woodland juoksevat viikonloppuna Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa Yonkers International Trot -lähdössä. Myöhään lauantaina Suomen aikaa ravattavaa kilpailua kutsutaan myös ravurien MM-lähdöksi, ja hevosia on mukana seitsemästä maasta.

Kisan palkintosumma on miljoona dollaria. Voittaja kuittaa siitä puolet eli noin 422 000 euroa.

Lähtöratojen arvonnassa tuusulalaisten Matti ja Raija Pasasen omistama Shadow Woodland sai lähtöradan viisi, joka on nopealle lähtijälle oiva paikka.

- Shadow Woodlandin lentomatka meni hyvin. Hevonen on treenannut hyvin. Ajoin sillä maanantaina, ja kaikki on kunnossa, kertoi valmentaja Reijo Liljendahl. Hän valmentaa ruunaa Tukholman lähistöllä.

Amerikkalainen huippukuski Tim Tetrick istuu Shadow Woodlandin rattaille.

- Hän tuntee radan hyvin, Liljendahl arvioi ohjastajaa.

Puolen mailin rata oudoksuttaa

Midnight Hour sai arvonnassa lähtöradan seitsemän, joka on Yonkersin puolen mailin radalla hankala.

- Lähtöpaikka on vähän ulkona, mutta reippaasti eteenpäin yritetään ajaa. Puolen mailin rata on outo, ja taktiikka tehdään myöhemmin. Uskon kuitenkin radan sopivan hyvin meidän hevoselle, arvioi hevosen ohjastaja Iikka Nurmonen.

Nurmosen perhe on keskeisessä roolissa Midnight Hourin kilpailuttamisessa. Isä-Ossi valmentaa, poika-Iikka ohjastaa ja äiti-Tiina toimii hoitajana. Tiina Nurmonen on ollut hevosen mukana reissussa jo runsaan viikon.

Veijo KumpulaisenIlos Oy:n omistama Midnight Hour voitti heinäkuussa Mikkelissä St Michelin ja elokuussa Åby Stora Pris -kilpailun Ruotsissa.

Keväällä Seinäjoki Racen voittanut Twister Bi on yksi kisan suosikeista. Resolve voitti Yonkersin kilpailun viime vuonna. Åke Svanstedtin hevosen sairaustauko on takana, ja sen kunto on arvoitus.