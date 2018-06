Mestis rajoittaa lainapelaajien määrää - "Olemme kuunnelleet myös pelaajien toiveita"

Jääkiekon Mestiksen ja sarjan seurojen saama kritiikki kovasta pelaajaliikenteestä pani Mestiksen toimimaan pelaajaliikenteen rajoittamiseksi ja seurojen uskottavuuden palauttamiseksi.

Kokoonpanosääntömuutoksen halutaan palvelevan entistä paremmin nuorten pelaajien kehitystä, kun pelaajaliikenne eri seurojen ja sarjojen välillä rauhoittuu.

- Pelaajalla on oltava oikeus oman kehityksen kannalta saada se oma koti. Olemme kuunnelleet päätöstä tehdessä katsojien ja seurojen lisäksi totta kai myös pelaajien toiveita. Tämä päätös tukee ehdottomasti nuorten pelaajien kehittymistä, Mestiksen johtaja Olli Aro kertoo sarjan verkkosivuilla.

Ensi kaudella jokaisella Mestis-joukkueella on oltava runkosarjan alkaessa vähintään 15 omaa sopimuspelaajaa. Yhdessä ottelussa joukkueella saa olla enimmillään viisi lainapelaajaa Liiga- tai KHL-joukkueesta.

Myös lainapelaajien yhteismäärää kauden aikana rajoitetaan. Mestis-joukkue saa käyttää enintään 15 lainapelaajaa syyskaudella ja 20 lainapelaajaa kevätkaudella. Kevätkaudella käytettävistä pelaajista vähintään 15 on oltava samoja pelaajia kuin syksyllä.

- Meidän missiona on tehdä seuroista parempia paikkoja kehittää osaajia suomalaisen ja kansainvälisen jääkiekon huipulle. Meillä on kova halu tehdä Mestiksestä entistä yleisöystävällisempi sarja, jossa sekä seuroilla että itse sarjalla on entistä vahvempi oma identiteetti, Aro sanoi.

Ottelukohtaisiin ja kausikohtaisiin kiintiöihin ei lasketa omia junioreita, omia sopimuspelaajia ja maalivahteja.

