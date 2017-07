Mestarikelaaja Leo-Pekka Tähti ei tahdo suojattinsa toistavan omia virheitään

Kipinä urheiluun ja kilpailemiseen syntyi, kun nuori Leo-Pekka Tähti näki televisiossa ensimmäiset Kultaisen liigan kelauskisat.

- Matka oli muistaakseni 1 500 metriä. Lajina kelaus tuntui nuoresta pojasta näyttävältä. Jotenkin se iski heti, Tähti muistelee lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin.

Kipinä sytytti liekin, joka paloi avotulella vailla kaitsijaa. Tähti ei oikein tiennyt miten pääsisi tavoitteeseensa, kilpailemaan. Tahtoa oli tietoa enemmän.

Teini-ikäinen poika alkoi harjoitella. Moni pyöräilijä nosteli kulmiaan, kun nuori poika viiletti päivittäin kymmeniä kilometrejä pitkin Porin pyöräteitä - varsinkin, kun alla oli tavallinen käyttötuoli.

Ennen kuin Tähti sai oman valmentajan, hän oli ehtinyt osallistua jo kansainvälisiin kisoihin ja sijoittua Sveitsin vuoden 2001 EM-kisoissa seitsemänneksi sadan metrin kelauksessa, matkalla josta tulisi myöhemmin hänen leipälajinsa.

Valmentajien puute ongelma

Vuonna 2017 suomalaisen paraurheilun ympäristö on erilainen, kuin Tähden aloittaessa. Maajoukkue on juuri palannut Lontoon MM-kisoista kuuden mitalin kanssa. Huipputason paraurheilijoilla on omat valmentajat.

Terävän kärjen takana on hiljaista. Potentiaalisia harrastajia riittäisi, mutta he eivät ole löytäneet lajin pariin. Yksi ongelma on lajien ominaispiirteet tuntevien valmentajien puuttuminen.

Vuosikausia yksin suomalaisen paraurheilun soihtua kantanut Tähti tuntee ongelman ytimen.

- Paraurheilu on oma maailmansa, ja harva vammattomien puolen huippu on valmis siirtymään tälle puolelle. Esimerkiksi kelauksessa tekniikka on sellainen asia, jota harva ymmärtää, Tähti sanoo.

Lontoosta kultaa ja pronssia kahminut Tähti ei vain totea ongelmaa. Hän aikoo omalta osaltaan olla ratkaisemassa sitä.

Kuortaneen urheiluopistosta ammattivalmentajatutkinnon hankkinut Tähti on ottanut valmennettavakseen ensimmäisen urheilijan.

Yhteistyö 17-vuotiaan Tampereella harjoittelevan Jesse Anttilan kanssa alkoi kesäkuussa.

- Olen pohtinut, että oman urheilu-uran jatkuessa voisin ottaa vielä toisenkin nuoren lahjakkuuden valmennettavaksi, jos sellainen jostain ilmestyy, Tähti sanoo.