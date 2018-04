Mestarien liigassa arvotaan välieräparit - mukana Real, Bayern, Liverpool ja Roma

Espanjalaisjätti Real Madridin kolmannen peräkkäisen jalkapallon Mestarien liigan mestaruuden jahti jatkuu tänään suoritettavalla välieräarvonnalla. Puolivälierissä trillerin jälkeen Juventuksen selättäneen Realin ohella Euroopan seurajoukkueiden kuninkuuskisaa jatkavat välierissä saksalainen Bayern München, englantilainen Liverpool ja italialainen AS Roma.

Ennätykselliset 12 kertaa Euroopan mestaruutta juhlinut Real ehti hukata 3-0-johdon Juventusta vastaan, mutta Cristiano Ronaldon viime hetken rangaistuspotkumaali pelasti espanjalaisille 4-3-yhteismaalivoiton.

- Se oli hyvin pitkä peli, ja se osoitti, että jalkapallossa mikään ei ole varmaa. Ja se kertoi myös sen, että loppuun asti on taisteltava, Ronaldo huokaisi keskiviikkoisen jännitysnäytelmän jälkeen.

- Mennään askel kerrallaan ja nyt kohti välieriä.

Viime vuonna Realille puolivälierissä hävinnyt Bayern on Mestarien liigan viimeisin ei-espanjalainen voittaja. Baijerilaiset juhlivat keväällä 2013 voitettuaan saksalaisfinaalissa Dortmundin. Bayern on mukana välierissä nyt kuudennen kerran seitsemän viime kauden aikana.

Bayernin tavoin viisi kertaa maanosan mestaruuden voittanut Liverpool puolestaan on neljän parhaan joukossa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008.

Nelikon yllättäjä on kuitenkin AS Roma, joka teki tiistaina mahdottomasta mahdollisen käännettyään puolivälierän avausosan 1-4-tappion voitoksi Barcelonaa vastaan. Roma on välierissä 34 vuoden tauon jälkeen, ja nyt italialaiset toivovat unelmalle jatkoa kohti Kiovassa 26. toukokuuta pelattavaa Mestarien liigan finaalia.

- Sinne tähdätään, ehdottomasti. Mikset uskoisi johonkin suurempaan, tuollaisen pelin jälkeen? Roman valmentaja Eusebio Di Francesco herkutteli joukkueensa kaadettua Barcelonan 3-0.

Mestarien liigan välieräparit arvotaan kello 14 Suomen aikaa. Sitä ennen arvotaan välierät Eurooppa-liigaan, ja siinä finaalijahdissa ovat mukana englantilainen Arsenal, espanjalainen Atletico Madrid, ranskalainen Marseille ja itävaltalainen Salzburg.