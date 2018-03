Mestarien liigan puolivälierissä nähdään viime vuoden finaaliuusinta

Viime keväänä loppuottelussa pelanneet Juventus ja Real Madrid kohtaavat toisensa jalkapallon Mestarien liigan puolivälierissä. Otteluparit arvottiin perjantaina Sveitsin Nyonissa.

Juventuksella on runsaasti kalavelkoja maksettavana, sillä Real voitti viime vuoden finaalin peräti 4-1. Torinolaisseura sai neljännesvälieristä runsaasti itseluottamusta, kun se nousi takaa-ajoasemasta voittoon Tottenhamia vastaan.

- Juventus selvitti tiensä jatkoon vaikeuksista huolimatta. Heillä on kilpailijan mentaliteetti, Realin johtoportaaseen kuuluva Emilio Butragueno totesi.

Real Madridin kausi Espanjan liigassa on ollut vaikea, mutta Mestarien liigassa se on osoittanut vahvuutensa. PSG kaatui neljännesvälierissä yhteismaalein 5-2.

Englantilaiset nokikkain

Englantilaiset saavat yhden joukkueen mukaan välieriin, sillä yhä mukana olevat Liverpool ja Manchester City arvottiin vastakkain.

Joukkueiden kohtaamiset Valioliigassa ovat olleet tällä kaudella runsasmaalisia. City vei kotiottelunsa 5-0, mutta Liverpool kuittasi keväällä kotiviheriöllään 4-3-voiton.

- Tunnemme toisemme erittäin hyvin. He ovat hyökkäävä joukkue. Totuus on, että edessämme on hienoja otteluita, Manchester Cityn urheilujohtaja Txiki Begiristain sanoi.

Manchester Unitedin yllättänyt Sevilla on vaikean paikan edessä, sillä puolivälierissä vastaan asettuu saksalainen kestomenestyjä Bayern München. Barcelona saa puolestaan vastaansa Roman.

Mestarien liigan puolivälierien ensimmäiset osaottelut pelataan 4.-5. huhtikuuta. Ratkaisevat toiset osat mitellään viikkoa myöhemmin.