Messin kuninkaallinen kävelyretki – seurasimme minuutti minuutilta, miten viisi kertaa maailman parhaaksi valittu pelaaja liikkuu kentällä

Kun Kroatia sulki Leo Messin mestarillisesti kuoreensa, tähti ei halunnut etsiä aktiivisesti tietään ulos. Mikään muu joukkue ei pelaa tällä tavalla.

Torstai

5. taso, lohko A206, paikka 37B eli viittä vaille legendaarinen piippuhylly. Matkaa alas kentälle on niin paljon, että pelaajat näyttävät pikku-ukoilta, jotka liikkuvat pisteinä kuin vuosituhannen vaihteen manageripeleissä.

On torstai-ilta Nizhni Novgorodin stadionilla ja Argentiinan ottelu Kroatiaa vastaan on alkamassa. Ennen sitä on kuitenkin jaettava sosiaalisen median mielipide: Onko Leo Messi jalkapalloilun suurin kupla, tuttava kysyi Facebookissa Islanti-ottelun jälkeen.

Näin siis kysytään pelaajasta, joka on tehnyt FC Barcelonassa 637 ottelussa 552 maalia, ja on valittu viisi kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi.

Hän on saavuttanut kaiken FC Barcelonassa, mutta Argentiinan maajoukkueessa Messin pelistä on usein uupunut jotain. Joskus se jokin on ollut systeemi, toisinaan paineet ottaa liian iso taakka omille harteilleen taivaansinisessä paidassa.

Lähtökohtana on seurata hetki hetkeltä, miten Messi liikkuu pelin aikana – myös silloin, kun hän on televisiolähetyksen ulkopuolella kauempana pallosta. Toinen havainnoinnin kohde on, miksi Messin peli takkuaa tällä hetkellä Argentiinan järjestelmässä.

Messi on kaukana, mutta hänet tunnistaa aina vihreistä kengistä.

Taktisessa kokoonpanolistassa numero kymmenen on merkitty hyökkäyksen oikealle laidalle.

Oikealla hän myös aloittaa. 23 sekunnin pelin jälkeen Messi kuljettaa ensimmäisen kerran onnistuneesti palloa.

Sitten hän kävelee, kävelee ja kävelee.

Sitten hän kävelee usein paitsioasemassa. Kaikki, jotka ovat nähneet Messin pelaavan livenä, ovat todistaneet saman: hän ei koskaan tuhlaa energiaa turhaan. Jopa prässi on usein puolihuolimatonta hölkkäämistä.

Tietenkin: valmentajat antavat hänen säästää itseään olennaista varten, koska hän voi aina ratkaista pelin omalla henkilökohtaisella suorituksellaan.

Kun Kroatia saa kulmapotkun, Messi kävelee koko matkan keskiviivan toiselta puolelta omalle rangaistuspotkualueelle.

Ensimmäisen täysivauhtisen pyrähdyksenä hän tekee, kun ottelua on pelattu seitsemän minuuttia.

Tuntuu kuin Messi ei tekisi kentällä mitään. Juuri sen vuoksi hän on ollut toista vuosikymmentä poikkeuksellisen hankala vastustaja kaikille joukkueille. Yksi odottamaton, sähäkkä liike ja pallo on yhtäkkiä maalissa.

Nyt kaikki antaa odottaa.

Muutaman kerran, kun Messi saa pallon vapaana, hän pelaa muutamalla kosketuksella erinomaisia syöttöjä. Hän valuu entistä enemmän keskelle, jopa toiselle laidalle. Kun Sergio Aguero saa pallon hyökkäyksessä, Messi säpsähtää täyteen vauhtiin.

Välillä pallo on viiden metrin päässä, mutta Messi ei tee liikettäkään.

Käytännössä hän on koko ensimmäisen jakson pelin ulkopuolella. Kroatia sulkee erinomaisesti hänet muotoonsa, usein viiden pelaajan ympäröimään kuoreen.

Jakson päätteeksi Messi kävelee ensimmäisenä kentältä ulos.

Kun maalivahti Willy Caballero lahjoittaa toisella jaksolla Kroatian avausmaalin, Messi on 70 metrin päässä kävelemässä.

Tunnin kohdalla Messiltä alkaa tulla välähdyksiä: klassinen pitkä kuljetus ja syöttö, pallon pitämistä rankkarialueen tuntumassa, jopa maalipaikka.

Messi jättäytyy keskellä entistä alemmaksi odottamaan tilaisuuksia. Kun Paulo Dybala ampuu 70. minuutilla, televisiokuvan ulkopuolella Messi viittoo vapaana syöttöä.

Viittominen ei auta. Modric ampuu upean 2–0-maalin, ja Messi nostelee oikealla laidalla molempia sukkiaan ja sukii hiuksiaan.

Sitten tulee vielä Rakiticin 3–0-maali, jonka Argentiinan kapteeni todistaa yllättävän läheltä.

Tilastoihin hänelle jää yksi ainoa laukaus maalia kohti.

Pelin päätteeksi Messi kävelee kentältä ensimmäisenä pois.

Sunnuntai

Sellainen oli torstai-ilta.

Oli tapa mikä tahansa, Argentiina ei saa Messistä eikä Messi itsestään oikein mitään vahvuuksia esiin. Periaatteessa Messi liikkuu kentällä kuten normaalisti, mutta nopeat pyrähdykset eivät johda mihinkään.

Hän ei ole koskaan juossut otteluissa paljon, mutta Kroatia-ottelun 7,62 kilometriä on hämmentävän vähän – varsinkin, kun 4,3 kilometrä on kävelyä tai lönköttelyä.

Pahinta argentiinalaisille on, että Messi ei anna signaalia siitä, että hän haluaa tehdä kaikkensa joukkueen eteen. Kroatiaa vastaan hän ei näyttänyt haluaan etsiä aktiivisesti tietä ulos Kroatian kuoresta.

Kroatia pelasi Messin mestarillisesti pelistä pois. Supertähti koski ensimmäisellä jaksolla palloon vain 20 kertaa.

Tässä on suurin ero FC Barcelonan Messin ja tämän hetken Argentiinan Messin välillä. Messi ei pääse palloon osana saumatonta systeemiä.

Mikään muu joukkue ei pelaa tällä tavalla. Argentiinalla on kaikesta huolimatta niin hyviä pelaajia, että sen ei tarvitsisi olla näin riippuvainen Messin liikkeestä ja pelaamisesta.

Se voisi olla oikea joukkue, jossa yksi tähti on lopullinen ratkaisu, mutta päävalmentaja Jorge Sampaoli tuntuu olevan umpisolmussa peluuttamisessaan.

Voi olla, että Argentiina selviää jatkoon voittamalla tiistai-iltana Nigerian. Vaatisi kuitenkin melkoisen ihmeen, että Argentiina ja Messi lähtisivät Venäjältä pää pystyssä pois.

Messi ei ole kupla, mutta totaalisesti hukassa hän juuri nyt on.