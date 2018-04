Mersulla on Kiinassa paljon hampaankolossa

Alkukausi on jättänyt formula ykkösten MM-sarjaa viime vuodet hallinneelle Mercedekselle paljon hampaankoloon. Saksalaistalli toivoo, että kauden kolmas kilpailu viikonloppuna Shanghaissa sanoo vihdoin toden.

Ferrarin saksalaisässä Sebastian Vettel voitti sekä Australian että viime viikonlopun Bahrainin gp:n. Shanghaissa on Mercedeksen iskun paikka, sillä tallin nelinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on suihkutellut voittosamppanjaa Kiinan gp:ssä peräti viitenä vuonna.

Valtteri Bottas ylsi sunnuntaina Bahrainissa toiseksi, mutta se ei lajin näyteikkunassa Mercedeksellä paljon paina. Bottaksen olisi Bahrainissa pitänyt pontevammin haastaa lopussa kuluneilla kumeilla niukkaan voittoon sinnitellyt Vettel.

Bottaksen mukaan arvostelu ei häntä hetkauta.

- Ei sellaisella ole vaikutusta, koska en piittaa ulkopuolisten kommenteista. Totta kai olemme käyneet edellisestä kilpailusta läpi kaiken. Tekisin kaiken aivan samoin, Bottas vakuutteli.

Kiinan gp:ssä hän ei ole formula 1 -urallaan hätyytellyt kärkeä, sillä Shanghaissa paras sijoitus on viime vuoden kuudes tila.

Räikkönen kehui kisavauhtiaan

Ferrarin Kimi Räikkönen keräsi Bahrainin gp:ssä suurimman huomion, vaikka hänen matkansa jäi renkaan kiinnitysongelmien vuoksi kesken. Varikolta lähtöluvan saatuaan Räikkönen tuli nopeassa tilanteessa kolhaisseeksi Ferrari-mekaanikko Francesco Cigarinia, jolta murtui sääri- ja pohjeluu.

Vuonna 2007 Kiinan gp:n voittanut Räikkönen ei saanut tapauksesta traumaa.

- En olisi voinut tehdä mitään toisin. Kun ollaan varikolla renkaanvaihdossa ja pitää toimia nopeasti, kaikenlaista voi sattua. Turvallisinta olisi, jos ei tekisi varikkopysähdyksiä ollenkaan, Räikkönen kärjisti.

F1-tietäjä Niki Lauda on kertonut alkukauden havaintonaan, että ensi syksynä 39 täyttävä Räikkönen on nopeampi kuin 30-vuotias tallikaverinsa Vettel. MM-tilanteessa se ei näy, sillä johtava Vettel on viidentenä olevaa Räikköstä 35 pistettä edellä.

- Olen tehnyt parhaani, mutta kun joutuu jättämään kilpailun kesken ties mistä syystä, eihän se ole ihanteellinen tilanne. Kisavauhtini on kuitenkin ollut hyvä, Räikkönen sanoi.