Mercedekselle siirtyvä Bottas: "Nyt pitää ottaa ensimmäinen osakilpailuvoitto"

F1-sarjassa Williamsilta Mercedekselle siirtynyt Valtteri Bottas sanoo, että hänen ensimmäinen tavoitteensa uudessa tallissa on ottaa uran ensimmäinen F1-osakilpailuvoitto.

Bottas on ajanut urallaan 78 gp-kilpailua. Niissä hän on saavuttanut yhteensä yhdeksän palkintosijaa. F1-osakilpailun voitto häneltä vielä puuttuu.

Bottas arvioi, että hän muodostaa vahvan kuljettajakaksikon Mercedeksellä kolminkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin kanssa. Bottas totesi, että Hamilton on erittäin nopea kuljettaja ja hyvä tasonmittari hänelle.

– Kilpailustamme Lewisin kanssa tulee varmaankin tasaista, Bottas tuumi Mercedeksen F1-tallin julkaisemalla videolla.

Twitter-tilillään Bottas sanoo olevansa siirrosta iloinen ja ylpeä.

No more secrets! I'll be driving a Silver Arrow in 2017. So happy and proud to be part of the @MercedesAMGF1 family! #F1 #VB77 #mbfamily pic.twitter.com/IOjUGDqPpc