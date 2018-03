Menikö Ettan valmentajan Olli Kuoksan tuomio sääntöjen mukaan? Lentopalloliiton erotuomarivastaava kertoo

Lentopalloliigan puolivälierät alkoivat keskiviikkona Oulun Urheilutalolla. Ettan ja PerPon välisen ottelun neljännessä erässä nähtiin erikoinen tilanne, kun kotijoukkueen päävalmentaja Olli Kuoksa sai samanaikaisesti sekä keltaisen että punaisen kortin.

Kuoksan väitettiin näyttäneen keskisormea pyytäessään aikalisää ottelun verkkotuomarilta. Hän joutui seuraamaan loppuerän erillään muusta joukkueesta, mutta palasi peliin viimeisessä erässä.

Menikö tuomio oikein, Lentopalloliiton huippulentopallon erotuomarivastaava Jarmo Salonen?

En ole itse nähnyt tilannetta. Mikäli tuomari on selkeästi kokenut Kuoksan näyttäneen keskisormea, on tuomio oikea. Ohjeissa on täysin selkeä linjaus, että siitä seuraa erästä poisto.

Rangaistuksen saatuaan Kuoksa istui vaihtopenkin vieressä, onko tämä sallittua?

On sallittua. Kentän laidalla on erikseen osoitetut rangaistuspenkit, joille rangaistava laitetaan istumaan. Kun pelaaja tai valmentaja heitetään erän ajaksi ulos, hän saa istua kentän laidalla. Jos ottelusta poistetaan kokonaan, silloin pitää mennä katsomon puolelle.

Mitä keltainen ja punainen kortti tarkoittavat?

Keltainen kortti on varoitus joukkueelle, että se on lähestymässä rangaistuksia. Jos ensimmäisen keltaisen kortin jälkeen kuka tahansa joukkueen jäsen saa varoituksen, siitä seuraa automaattisesti punainen kortti.

Eilisessä tapauksessa annettiin punainen ja keltainen kortti yhtäaikaisesti. Silloin pelaaja tai valmentaja poistetaan erästä, ja hän joutuu rangaistuspenkille loppuerän ajaksi eikä saa osallistua pelin kulkuun.

Pelkästä punaisesta kortista vastustaja saa pisteen ja aloitusvuoron.

Missä tapauksessa ottelusta lentää pihalle?

Kun käytös on loukkaavaa, seuraa erästä poisto. Jos käyttäytyminen on väkivaltaista tai aggressiivista, ottelusta poistetaan kokonaan.