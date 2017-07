ME-mies Rudisha jättää yleisurheilun MM-kisat väliin

David Rudisha jättää Lontoossa järjestettävät yleisurheilun MM-kisat väliin reisivamman vuoksi. Kenialaisjuoksija ilmoitti asiasta maanantaina Twitter-tilillään.

Rudisha on miesten 800 metrin ME-mies ja kaksinkertainen olympiavoittaja. Kenialaisen olympiakullat ovat Lontoosta vuodelta 2012 ja Riosta 2016.

Myös maailmanmestaruuksia hänellä on tilillään kaksi.

Tällä kaudella Rudisha ei ole ollut parhaiden vuosiensa vedossa, sillä hän on juossut 800 metriä aikaan 1.44,90 ja on maailmanlistalla sijalla 19. Rudishan ME-aika on vuonna 2012 juostu 1.40,91.

Yleisurheilun MM-kisat alkavat Lontoossa perjantaina.

